Atalanta-Fiorentina reporté... après la fin de la Serie A !

Après l’heure, ce n’est plus l’heure ! Sauf en Italie.

La qualification de l’Atalanta en finale de la Ligue Europa et de la Fiorentina en finale de la Ligue Europa Conférence bouscule le calendrier de la Serie A. Le club de Bergame est overbooké : championnat contre la Roma (12 mai), finale de Coppa face à la Juve (15 mai), championnat à nouveau contre Lecce (18 mai), finale de C3 face à Leverkusen (22 mai), et enfin la 38e journée de Serie A contre le Torino (a priori le 26 mai). Deux matchs à disputer chaque semaine, et un sacré caillou dans la chaussure de la ligue puisqu’il reste aussi un match en retard à caler… contre la Fiorentina.

Cette rencontre de la 29e journée, qui devait initialement se jouer en mars, avait été reportée suite à la crise cardiaque du DG de la Viola, Joe Barone. Et elle ne pourra pas se tenir avant la fin du mois puisque la Fio doit se frotter à l’Olympiakos, en finale de C4, le 29 mai. Résultat : la rencontre a été programmée au dimanche 2 juin, une semaine après la fin du championnat pour les 18 autres clubs du pays. Ce qui pose question en termes d’équité, notamment pour les rivaux de l’Atalanta, cinquième du classement à l’heure actuelle. La Roma, sixième à égalité avec la Dea, qui vise le top 5 pour accéder à la Ligue des champions, risque ainsi de tirer la tronche.

Une pensée, aussi, pour les joueurs qui enchaîneront avec l’Euro dix jours plus tard.