Thiago Motta, héros caché de l’Euro

C’est ce qu’on appelle redresser la barre. Quand Thiago Motta a débarqué au Bologna FC en septembre 2022, le club avait fini 13e de Serie A. À la fin de la saison 2022-2023, les Rouge et Blanc avaient atteint la 9e place et au printemps dernier, ils ont décroché la 5e place qualificative pour la Ligue des champions. Thiago Motta incarne parfaitement la devise de sa patrie brésilienne : ordre et progrès. Entre autres qualités, ce sont ces deux vertus qui ont poussé la Juventus à installer sur son banc le jeune entraîneur italo-brésilien de 41 ans. Jeu aussi conquérant à domicile qu’à l’extérieur, fluidité tactique, circuit de passes courtes et patience, mouvements bien coordonnés : l’ex-stratège du Barça, de l’Inter et du PSG a bâti un cadre où l’émulation collective a transcendé un effectif au départ moins flamboyant que les grosses écuries transalpines. Et pourtant ! Cette saison, surtout, Thiago Motta a confirmé, révélé ou accentué le talent de pas mal de ses joueurs dont certains ont participé ou participent encore à l’Euro 2024.

Thiago Motta a amené de la sérénité à Dan, il l’a fait travailler défensivement et tactiquement, ça se passe très bien avec lui. Saliou Ndoye, père de Dan

Si son Bologne arrive derrière Manchester City, l’Inter, le Real Madrid, le Barça ou le PSG au nombre de représentants dans les sélections présentes à ce tournoi, quelques-uns de ses Rossoblù ont brillamment attiré l’attention. Parmi les nations qualifiées en quarts, on citera bien sûr le trio suisse composé de Remo Freuler (32 ans), Michael Aebischer (27 ans) et Dan Ndoye (23 ans). On connaissait bien le premier, on a vraiment découvert le second, milieu polyvalent arrivé anonymement des Young Boys à Bologne il y a trois ans. Passé brièvement par Nice, Dan Ndoye est arrivé au club en 2023, via le FC Bâle. Sa saison pleine à 29 matchs a vu l’éclosion de l’ailier volant et buteur contre la Mannschaft, louée par son père Saliou dans L’Équipe : « Thiago Motta a amené de la sérénité à Dan, il l’a fait travailler défensivement et tactiquement, ça se passe très bien avec lui. » Même constat laudateur de Johan Djourou, ancien défenseur d’Arsenal et de la Nati : « Dan a grandement progressé dans son intelligence de jeu, ses prises d’espaces et d’informations. À Bâle, il était trop inconstant. » Autre jeune talent qui s’était un peu égaré, le Néerlandais Joshua Zirkzee, 23 ans, 34 matchs et 11 buts cette saison. Avant-centre révélation de Serie A arrivé en Émilie-Romagne à l’été 2022 après un échec au Bayern, il est devenu international A en venant compléter la liste de Ronald Koeman. Cantonné au banc pour l’instant, il attend son heure…

À la conquête du contingent

Parmi les joueurs encore en course, on peut citer pour le clin d’œil Adrien Rabiot. Il n’a pas joué sous les ordres de Thiago Motta, mais pourrait retrouver s’il reste à la Juve celui qu’il admirait au PSG. « Je pense que je me suis amélioré en observant Motta et Verratti. Motta est un joueur qui ne perd jamais son calme, il joue la tête haute, avec une vision de jeu extraordinaire et une bonne qualité de passe, disait le Français en octobre 2017. L’idée de représenter une synthèse des deux me plaît, le tout en maintenant mes caractéristiques de milieu relayeur. » Place aux grands Bolognais éliminés ! À commencer par Riccardo Calafiori, le défenseur axial de 22 ans, venu du FC Bâle à l’été 2023, 30 matchs chez les Rouge et Bleu. C’est, bien sûr, une des révélations de cet Euro et il incarne l’avenir des défenseurs italiens. Il était suspendu contre la Suisse, et son absence a pesé très lourd… Le polyvalent Victor Kristiansen, défenseur ou milieu, de 21 ans, prêté par Leicester, a, lui, participé aux quatre matchs du Danemark. Encore un jeune façonné par Thiago Motta, présent à 34 matchs en Serie A. À suivre… Le latéral droit autrichien Stephan Posch, 27 ans et titulaire régulier de Bologne, a réalisé un bon Euro, tandis qu’à 33 ans, le gardien polonais Łukasz Skorupski a réalisé une masterclass face aux Bleus, confirmant la solidité du Bologna FC, troisième meilleure défense de Serie A cette saison.

Le contingent rossoblù à cet Euro aurait dû compter aussi l’excellent milieu écossais Lewis Ferguson. À seulement 24 ans, le capitaine et homme lige de Thiago Motta arrivé il y a deux ans d’Aberdeen, a effectué une saison remarquable (25 matchs et 6 buts). Son forfait pour blessure subie en avril a ruiné les plans tactiques du sélectionneur Steve Clarke. Enfin, le polyvalent offensif belge Alexis Saelemaekers de 25 ans, prêté par AC Milan, avait été pressenti dans la liste de Domenico Tedesco pour l’Euro après sa saison remarquable. Mais il n’a finalement pas été retenu. Pas grave : il pourrait rejoindre la Juventus dans les bagages du sosie non officiel de Novak Djokovic… Cette galerie impressionnante de joueurs est le plus bel hommage rendu au boulot remarquable du Mister qui, même s’il est brésilien, est en quelque sorte aussi le sixième sélectionneur italien présent à cet Euro…

Thierry Henry encore privé d’un joueur pour les JO