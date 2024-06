Dan Ndoye, un crack chez les Helvètes

Il existe une scène moins prestigieuse pour inscrire son premier but international. Dan Ndoye a choisi un match de l’Euro face à l’Allemagne de Manuel Neuer, chez elle, dans un choc décisif pour la suprématie du groupe A. Ou comment saisir l’opportunité de faire encore grimper une notoriété déjà grandissante. « Franchement, ce qui m’a fait le plus bizarre, c’est quand on a commencé à le voir dans des publicités ! Il y a quelques années, avant les Coupes du monde ou les Euros, on voyait les spots à la TV avec Shaqiri et tous les autres. Mais là, voir Dan, ça m’a fait quelque chose », glissait il y a quelques jours au média suisse Blick sa petite sœur Eva, 18 ans et présente en Allemagne pour le soutenir. Il semblerait qu’il lui faille commencer à s’habituer.

L’ascension express

Un décollage pas forcément attendu par les suiveurs de la Ligue des talents hexagonale, en particulier les supporters de l’OGC Nice. En une saison sur la Côte d’Azur (en 2020-2021), le jeune offensif n’a pas vraiment marqué les esprits avant de retrouver le championnat suisse (au FC Lausanne-Sport, autre propriété d’Ineos) pour mieux rebondir et s’épanouir à Bâle puis, la saison passée, sous les ordres de Thiago Motta à Bologne. Des débuts poussifs qui collent avec son début d’Euro, marqué jusqu’ici par une certaine maladresse dans le dernier geste face à la Hongrie (et un but refusé pour hors-jeu). « Je suis très heureux, forcément. Je sais qu’on a parlé de mon efficacité cette semaine, mais je n’étais pas inquiet. J’ai fait taire mes détracteurs », se félicitait-il d’ailleurs après le nul face à la Mannschaft.

🥶 𝐃𝐚𝐧 𝐍𝐝𝐨𝐲𝐞 𝐂𝐋𝐈𝐌𝐀𝐓𝐈𝐒𝐄 𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐧𝐬𝐜𝐡𝐚𝐟𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐮𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐑𝐄̀𝐒 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃𝐄 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐄 !!! 🤔 Mais était-il hors-jeu ?#SWIGER #EURO2024 #beINEURO2024 pic.twitter.com/gtow79ug1s — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2024

Auteur – avec la manière – du but qui aura longtemps fait croire à la première place du groupe aux siens, le natif de Nyon n’est pourtant pas vraiment un buteur prolifique du haut de son petit pion inscrit cette saison en Serie A. Mais qu’importe : s’il a marqué les esprits, il le doit en grande partie à son activité incessante. Le jeune homme de 23 ans s’est en effet distingué par son impressionnant volume de jeu, s’inscrivant parfaitement dans le plan sans ballon concocté par Murat Yakın. Jusqu’à sortir peu après l’heure de jeu, épuisé par tant de pressing et de percussion au cœur du bloc teuton.

À l’attaque !

Seul attaquant à avoir commencé les trois rencontres de cette phase de poules pour les Helvètes, Ndoye fait un bien fou à un secteur offensif en pleine reconfiguration. Apparu contre l’Écosse pour envoyer son banger contractuel, Xherdan Shaqiri n’a plus les jambes pour enchaîner à ce niveau, Breel Embolo retrouve doucement ses sensations après de longs mois sur le flanc, et le jeune Kwadwo Duah découvre les joies du football international. Autant de garçons qui ont déjà marqué dans ce tournoi, faisant de la Suisse (qui a certes déjà disputé trois rencontres) la deuxième meilleure attaque de l’Euro avec cinq pions, derrière la furia allemande (et à égalité avec le Portugal).

2 – At 23 years and 242 days, Dan #Ndoye has become #Switzerland's second youngest goalscorer in the history of the European Championships after Johan Vonlanthen against France in 2004 at 18 years and 141 days. Flash.#EURo2024 pic.twitter.com/DKNFToBY38 — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 23, 2024

Surtout, celui qui aurait également pu évoluer pour le Sénégal avant d’opter pour la Nati en septembre 2022 offre plusieurs solutions tactiques à Yakın, comme l’illustre sa titularisation en pointe face à la Tartan Army avant de pilonner le couloir gauche dimanche soir. « Il peut jouer à gauche et à droite. Il peut évoluer comme piston et sait s’adapter tactiquement, ce qui est important avec Murat Yakın, saluait son capitaine Granit Xhaka, en bon papa poule après le coup de force de Francfort. C’est sûr qu’il peut encore progresser, mais son évolution des derniers mois est déjà énorme. Sa vitesse est un atout pour nous… et pour lui en premier lieu. » De quoi s’imposer comme le tube de l’été à la vitesse de l’éclair ?

