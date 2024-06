Füllkrug sauve les miches de l’Allemagne contre la Suisse

Suisse 1-1 Allemagne

Buts : Ndoye (28e) pour la Nati // Füllkrug (90e+2) pour la Mannschaft

Après ses deux victoires froides et nettes (Écosse, 5-1, Hongrie, 2-0) pour entamer son Euro, on ne pensait pas que le pays hôte galérerait autant, ne serait-ce que pour arracher un maigre point face à son concurrent du groupe A, la Suisse. Au terme de 92 minutes de malchance, mais surtout de gaucherie allemande à Francfort, il a fallu que les seconds couteaux sortis du banc par Julian Nagelsmann se retroussent les manches pour ne pas terminer cette phase de poules dans le ridicule : David Raum a enroulé au second poteau et Niclas Füllkrug a déposé le cuir petit filet opposé, lui qui était déjà entré en jeu pour fusiller Angus Gunn, huit jours plus tôt. Un but partout, l’invincibilité est conservée, la première place aussi. Ouf.

Les Bolognais mélangent l’Allemagne

Car avant la 76e et l’apparition du Bomber de Dortmund, les Teutons – avec toujours le même onze depuis trois matchs – ont comme d’habitude évolué sans numéro 9 pur et dur, et contrairement aux dernières fois, cela ne leur a pas trop réussi. Il y a bien eu, en début de partie, ces deux actions dans la surface suisse qui auraient pu changer beaucoup de choses, mais que Daniele Orsato, dans son beau costume doré, a fait tourner en faveur de la Nati : une charge de Fabian Schär sur Kai Havertz qui n’a pas ému l’arbitre italien (12e), puis une faute de Jamal Musiala sur Michel Aebischer sifflée alors que Robert Andrich avait poussé à la boulette Yann Sommer et fêté l’ouverture du score (15e). Passé ce premier quart d’heure, ou ces vingt premières minutes, la Mannschaft s’est éteinte, la Suisse (sélection que l’Allemagne a le plus affrontée dans son histoire, 54e opposition ce dimanche) a pris la confiance, et elle a eu bien raison de le faire. Avant la demi-heure de jeu, les Adler ont pu expérimenter ce qu’ils n’avaient pas encore eu la chance de goûter dans la compétition : ils se sont retrouvés menés.

Et ce, après une séquence estampillée Bologna FC, durant laquelle les Suisses sont entrés dans la défense adverse comme dans du gruyère et Remo Freuler a trouvé le bout du crampon de Dan Ndoye (1-0, 28e). La seconde passe dé dans ce tournoi pour Freuler, et la première réalisation internationale pour l’ancien Niçois, passé à un poil de cheveux de doubler, dans la foulée (30e). Si l’escouade de Murat Yakın n’a pas pu maintenir ce rythme plus longtemps, les locaux n’ont pas retrouvé leur football pour autant. Pas dans leurs sandales, Florian Wirtz et Musiala ne se sont connectés qu’une seule fois (50e) ; Kai Havertz, lui, a seulement existé de la tête (2e, 68e, 85e). Quand le but s’est ouvert à Joshua Kimmich, Manuel Akanji a fait barrage (70e). Dans les dix dernières minutes, la Suisse s’est donné les moyens de s’offrir son exploit en allant chercher le break, finalement refusé à Ruben Vargas pour quelques centimètres (84e). Et le feu follet d’Augsbourg a aussi été à la passe, quelques minutes plus tard, pour Granit Xhaka forçant Manuel Neuer à se déployer (89e). On était tout proche de la glissade, donc, mais on ne tapera pas sur les Allemands : on le sait qu’elle est coriace, cette équipe suisse. Surtout dans un Championnat d’Europe.

Suisse (3-4-2-1) : Sommer – Schär, Akanji, R. Rodríguez – Widmer, Freuler, G. Xhaka, Aebischer – Rieder (R. Vargas, 66e), D. Ndoye (Amdouni, 66e) – Embolo (Duah, 66e). Sélectionneur : Murat Yakın.

Allemagne (4-3-2-1) : Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah (Schlotterbeck, 61e), Mittelstädt (Raum, 61e) – Andrich (Beier, 66e), Kroos – Musiala (Füllkrug, 76e), Gündoğan, Wirtz (L. Sané, 76e) – Havertz. Sélectionneur : Julian Nagelsmann.

