Niclas Füllkrug s'engage avec West Ham

Une p’tite saison et puis s’en va.

Après un an du côté du Dortmund, Niclas Füllkrug a signé à West Ham, ce lundi. Les rumeurs l’envoyaient à Londres depuis plusieurs jours et les médias anglais évoquent une transaction chiffrée à près d’une trentaine de millions d’euros. L’avant-centre allemand était arrivé au Borussia seulement l’été dernier en provenance du Werder Brême. Il a inscrit douze buts et délivré huit passes décisives en Bundesliga et n’est pas étranger à l’épopée jusqu’en finale de Ligue des champions.

West Ham United is delighted to announce the signing of Germany international centre-forward Niclas Füllkrug.

The prolific striker joins the Hammers from Borussia Dortmund on a four-year contract for an undisclosed fee.

