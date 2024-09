Pronostic Liverpool West Ham : Analyse, cotes et prono du match de League Cup

Liverpool assomme les Hammers

Les équipes anglaises engagées la semaine dernière en Coupe d’Europe disputent la Coupe de la Ligue avec une semaine de décalage. Parmi ces formations, on retrouve Liverpool, qui est tout simplement le vainqueur en titre de la Carabao Cup. Après de nombreuses années sous la houlette de Jürgen Klopp, les Reds sont désormais entraînés par Arne Slot. Le technicien batave a connu une très bonne entrée en matière en dominant successivement Ipswich, Brentford et Manchester United. Ensuite, les partenaires de Van Dijk ont connu un match sans face à Nottingham Forest (0-1), concédant une défaite logique. Finalement, les Reds ont rapidement réagi en prenant le dessus sur l’AC Milan (1-3) en Ligue des champions. Contre les Rossoneri, Slot avait effectué quelques ajustements en titularisant notamment Gakpo, auteur d’une très bonne performance. Par la suite, le technicien batave a apporté quelques ajustements contre Bournemouth, en offrant sa première titularisation à Darwin Nunez. L’Uruguayen a tout d’abord vu Luis Diaz, inscrire un doublé, avant de se mettre en action avec une réalisation de toute beauté. Pour la réception de West Ham, Slot devrait effectuer des rotations avec Jota, Gakpo, Jones, Quansah ou Endo titulaires au coup d’envoi.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, West Ham a tourné la page David Moyes la saison passée et lance un nouveau chapitre avec Julen Lopetegui. Le technicien espagnol connaît une entame délicate, puisque ses hommes ont seulement remporté une rencontre face à Crystal Palace en Premier League. Lors des autres matchs, les Hammers se sont inclinés contre Aston Villa, et Manchester City, pour un nul à West Ham. Le week-end dernier, West Ham a été balayé par Chelsea (0-3). Lors de cette rencontre, les Hammers auraient mérité d’obtenir un penalty qui aurait pu changer le scénario de la rencontre. Pour atteindre ces 16es de finale, le club londonien s’est imposé contre Bournemouth (1-0) grâce à une réalisation de Bowen en toute fin de rencontre. Dans son antre d’Anfield, Liverpool devrait passer l’obstacle West Ham et se qualifier pour les 8es de finale.

► Le pari « Victoire Liverpool et Jota marque » est coté à 2,00 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 300€ (400€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Liverpool gagne et les 2 équipes marquent » est coté à 2,40 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 380€ (480€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Liverpool – West Ham

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Liverpool – West Ham sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Liverpool – West Ham avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Liverpool – West Ham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Liverpool dit pratiquement adieu au titre