Recordman du nombre de matchs disputés avec le Werder Brême, Dieter Burdenski est décédé

Tragique année 2024 pour le football allemand.

Après les décès de Franz Beckenbauer et d’Andreas Brehme, c’est un nouveau monstre sacré du football allemand qui vient de disparaître. Légende du Werder Brême et recordman du nombre de matchs joués sous la tunique des Werderaner, Dieter Burdenski s’est éteint mercredi 9 octobre à l’âge de 73 ans.

Die #Werder-Familie trauert um Dieter #Burdenski. 🖤 Werders Ehrenspielführer und Rekord-Bundesligaspieler ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. 🕯️ Wir werden dich vermissen, Dieter. Ein Nachruf 👉 https://t.co/OovprdJQ98 pic.twitter.com/NIgE13XLy7 — SV Werder Bremen (@werderbremen) October 9, 2024

Un record de 444 matchs disputés avec Brême en Bundesliga

Le club brêmois a tenu à rendre hommage à son gardien de but qui aura en tout passé 16 saisons à garder les cages du Weserstadion pour 582 matchs joués avec les Vert et blanc dont 444 rien qu’en Bundesliga. « Dieter Burdenski était un modèle de constance et n’a manqué qu’une poignée de matches de Bundesliga pendant toute la durée de son mandat de numéro un […] Le SV Werder Brême est profondément touché par le décès soudain et inattendu de Dieter Burdenski qui, samedi dernier, lors du match à domicile contre le SC Fribourg, faisait encore la fête au Weserstadion avec les vainqueurs de la coupe de 1999. »

Zu Ehren von Dieter #Burdenski wird es in den kommenden Tagen verschiedene Möglichkeiten geben, Abschied zu nehmen. 🕯️ Das Frauen-Bundesligateam wird am Samstag mit Trauerflor auflaufen. Außerdem wird es ein Kondolenzbuch geben. Alle Infos 👉 https://t.co/Z5COcTd1YD#Werder pic.twitter.com/N92b1JIfz3 — SV Werder Bremen (@werderbremen) October 10, 2024

Le Werder a annoncé qu’une minute de silence sera observée samedi avant la rencontre opposant l’équipe féminine de Brême à Leverkusen dans le cadre de la 6e journée de Bundesliga féminine et qu’un livre de condoléances sera mis à la disposition de tous les fans.

Dieter Burdenski a marqué l’histoire des Werderaner, non seulement avec son record d’apparitions mais également pour avoir remporté le championnat allemand en 1988 et vice-champion à trois reprises (1983, 1985 et 1986). Il a par ailleurs été international ouest-allemand avec douze capes à son actif entre 1977 et 1984, il a disputé la Coupe du monde en Argentine avec la RFA en 1978. En plus de ses seize saisons passées du côté de Brême, la ville qui l’a vu naître et disparaître, il a également joué à Schalke 04, l’Arminia Bielefield mais également en Suède du côté de l’AIK et aux Pays-Bas au Vitesse Arnhem, où il a mis un terme à sa carrière de joueur professionnel en 1991. Il a par la suite été entraîneur des gardiens du Werder entre 1997 et 2005 et a même rechaussé les crampons en 2002 pour venir en aide à l’équipe réserve du Werder engagée en Regionalliga Nord (4e division).

Repose en paix Budde.

Pronostic Werder Brême Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga