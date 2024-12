Naby Keïta va quitter le Werder

Il a peut-être soulevé la Premier League et la Ligue des champions, mais peut-il briller par une nuit froide et pluvieuse à Kecskemét ?

Naby Keïta à Ferencváros, c’est acté, d’après Fabrizio Romano. L’ancien milieu de terrain de Liverpool rejoint le champion hongrois en prêt pour une saison avec option d’achat. Visite médicale validée, papiers signés : tout est bouclé.

🚨🇭🇺 Naby Keita to Ferencvaros, here we go! Deal sealed for former Liverpool midfielder joining Hungarian side from Werder Bremen.

One year loan with buy option included, medical completed. pic.twitter.com/J8mZitydHj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2024