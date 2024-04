Naby Keïta aurait refusé de faire le voyage à Leverkusen avec le Werder

Naby ne va pas se faire que des amis.

Alors que le Bayer Leverkusen a bien l’intention de décrocher le titre de champion et de faire la fête ce dimanche, le Werder, son adversaire du jour, tire un peu plus la tronche. Selon Clemens Fritz, ancien joueur de Brême devenu dirigeant du club par la suite, Naby Keïta aurait refusé de faire le déplacement avec ses coéquipiers à Leverkusen. « Après avoir appris hier qu’il ne serait pas titulaire, Naby a décidé de ne pas monter dans le bus et de rentrer chez lui. Nous discuterons demain avec lui et son conseiller des conséquences et de la suite des événements », a-t-on pu lire dans une déclaration postée sur le compte Twitter du club. Arrivé l’été dernier dans le nord-ouest de l’Allemagne, l’international guinéen vit une saison galère, plombé par les blessures, et n’ayant pris part qu’à cinq matchs de Bundesliga, pour un seul titulaire.

Fritz zu Keita: „Nachdem Naby gestern erfahren hat, nicht von Beginn an zu spielen, hat er sich entschieden, nicht in den Bus zu steigen, sondern nach Hause zu fahren. Wir werden morgen mit ihm und seinem Berater über die Konsequenzen und das weitere Vorgehen sprechen.“#Werder pic.twitter.com/JOSsyPQF4C — SV Werder Bremen (@werderbremen) April 14, 2024

Ça sent la suspension et le départ dès l’été prochain.

