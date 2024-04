Naby Keïta répond aux attaques de son club

Une défense digne de celle du Werder face à Leverkusen.

Accusé par son club d’avoir séché le déplacement à Leverkusen (5-0), Naby Keïta était sommé de s’expliquer. « Après avoir appris hier qu’il ne serait pas titulaire, Naby a décidé de ne pas monter dans le bus et de rentrer chez lui », avait accusé ce dimanche le Werder sur Twitter/X. « Un jour avant le match, on voit généralement qui joue et qui ne joue pas. C’est ce qui s’est passé samedi. Honnêtement, ce n’était pas une décision surprenante que Naby ne commence pas. J’ai ensuite appris qu’il était rentré chez lui et avait décidé de ne pas venir à Leverkusen, avait indiqué son coach Ole Werner avant la rencontre. Ce qu’il a fait n’a rien à voir avec un sport d’équipe. »

Dans des propos relayés par Sport1, le Guinéen a tenté de sauver les meubles, sans répondre clairement aux attaques de son propre club : « Depuis le début de ma carrière, partout où je suis passé, je n’ai jamais eu de problèmes de discipline et j’ai toujours essayé d’être un modèle. Je n’accepterai donc pas que quelqu’un ternisse cette image. Aux fans : je veux que vous sachiez que je me bats à chaque entraînement pour pouvoir vous rendre heureux chaque week-end. S’entraîner, tout donner, telles sont les limites de mon pouvoir. Allez Werder ! » Arrivé libre de Liverpool au dernier mercato estival, Naby Keïta n’a pas vraiment donné satisfaction du côté de Brême. Cette saison, il a enchaîné blessures et maladies au point de ne disputer que cinq pauvres matchs avec les Vert et Blanc.

Prochain arrêt pour Naby : le loft.

Et Neverkusen devint Meisterkusen