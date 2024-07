Mercato : Steve Mounié à Augsbourg

Un Guépard en Bavière.

Annoncé sur le départ par le Stade brestois ce jeudi, Steve Mounié s’est engagé avec Augsbourg, en Bundesliga. Le club allemand, onzième du championnat cette saison, a ainsi présenté l’attaquant béninois, qui a signé un contrat de trois ans. En quatre ans passés à Brest, Mounié aura inscrit 33 buts en 135 matchs et participé à la qualification des Pirates en Ligue des champions.

Après avoir joué en Ligue 1 et en Premier League avec Huddersfield (2017-2019), Steve Mounié devient le premier international béninois à évoluer dans trois des cinq meilleurs championnats européens.

Welcome to Augsburg, Steve! ❤️💚🤍

FC Augsburg is delighted to announce the signing of Steve Mounié. The Benin international joins us on a three-year contract until June 30, 2027. ✍️ pic.twitter.com/rDUlTWJoPf

— FC Augsburg (@FCA_World) July 5, 2024