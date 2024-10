Un ancien Niçois décisif pour son premier match en Bundesliga

FC Augsburg 2-1 Borussia Mönchengladbach

Buts : Schlotterbeck (39e) et Claude-Maurice (65e) pour Augsburg // Kleindienst (72e) pour Mönchengladbach.

Un énième français en réussite en Bulli ?

Si la LFP s’entête à répéter que la Ligue 1 est la Ligue des talents, il doit bien y avoir une raison. Ce vendredi soir, en ouverture de la sixième journée de Bundesliga, elle est peut-être à trouver du côté d’Ausgburg. Car pour que les locaux l’emportent à domicile face à Mönchengladbach, il a fallu qu’un ancien joueur de la Farmers League en remplace un autre. Exit Steve Mounié, qui a préféré quitter le deuxième de Ligue des champions pour jouer le ventre mou en Allemagne, et place à Alexis Claude Maurice. Entré à la 57e minute de jeu, l’ancien Niçois, Lensois et Lorientais a planté le but de la victoire huit minutes plus tard. Pas mal pour ses débuts en Bundesliga.

Keven Schlotterbeck, le frère de Nico l’international allemand, avait auparavant ouvert le score d’une belle reprise après un corner. Chrislain Matsima, ancien Monégasque et médaillé d’argent aux JO, est entré dans la foulée du but de Claude Maurice dans le but de sauver un score qu’Alassane Pléa n’a pas su renverser. Résultat, il fut coupable de la réduction de l’écart, sur corner, par Tim Kleindienst.

Kleindienst, la traduction néerlandaise de « Petite prestation ».

