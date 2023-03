L’Union Berlin coince encore, Schalke revient dans la course au maintien

Pas besoin d’abdos pour être sexy.

C’est une rencontre du ventre mou de Bundesliga entre Augsbourg et le Werder Brême qui a été la plus prolifique de ce multiplex de la 23e journée. Les locaux ont démarré tambour battant, Beljo ouvrant le score (1-0, 5e) avant que Stage n’égalise illico (1-1, 16e). Mais Augsbourg a repris les devants grâce à un nouveau but précoce signé Maier (2-1, 46e). Ailleurs, ça a été bien plus calme, à commencer par l’Union Berlin qui a manqué l’occasion de revenir à hauteur du Bayern Munich et à trois points du leader, le Borussia Dortmund. Après une défaite en terres bavaroises et un nul, l’Union a continué de marquer le pas en ne réussissant pas à forcer le verrou de Cologne (0-0). Pas mieux pour Fribourg, qui a recollé à Leipzig en obtenant un point à Mönchengladbach (0-0). Déjà mieux que rien, tant le Borussia s’est procuré les meilleures occasions, porté par un bon Thuram et un Pléa qui a grandement manqué de réalisme par deux fois.

Dans la zone rouge, Schalke a rebattu les cartes en recollant à Bochum, à qui il a infligé sa cinquième défaite consécutive. Les joueurs de Letsch ont pourtant eu les meilleures occasions en première période, mais leur gardien Riemann s’est rendu coupable d’une double erreur à la suite d’un centre anodin, marquant contre son camp juste avant la pause (45e, CSC), avant que Bulter ne porte le coup de grâce en fin de match (79e). De quoi offrir une égalité de points parfaite avec Hoffenheim, qui n’a pas non plus réussi à stopper sa série noire, chutant pour la sixième fois d’affilée en championnat. C’est Barreiro qui a profité d’une défense trop passive à la retombée d’un corner (33e) pour offrir à Mayence sa quatrième victoire de suite.

Avec cinq équipes (Stuttgart et le Herta Berlin inclus) qui se tiennent en un point, la lutte d’en bas s’annonce au moins aussi passionnante que celle d’en haut en fin de saison.

Union Berlin 0-0 Cologne

Borussia Mönchengladbach 0-0 Fribourg

Expulsion : Bensebaïni (87e)

Bochum 0-2 Schalke 04

Buts : Riemann (45e, CSC) et Butler (79e) pour Schalke

Augsbourg 2-1 Werder Brême

Buts : Beljo (5e), Maier (47e) pour Augsbourg // Stage (17e) pour le Werder

Mayence 1-0 Hoffenheim

But : Barreiro (33e) pour Mayence

