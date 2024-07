La suspension d’Anwar El Ghazi pour son soutien à la Palestine jugée invalide

Les prud’hommes ont tranché.

Licencié par Mayence en novembre dernier, Anwar El Ghazi aurait vu les prud’hommes allemands juger la décision invalide, d’après le journaliste Fabrizio Romano. Pour rappel, l’attaquant néerlandais, deux sélections à son actif, avait été éloigné des terrains de Bundesliga à cause de son soutien à Gaza et à la Palestine sur les réseaux sociaux. Des messages qui n’avaient pas été du goût de Mayence, qui avait par la suite annoncé la suspension du joueur. Celle-ci a été dans un premier temps de courte durée, El Ghazi ayant été réintégré, avant de voir son contrat le liant au club allemand définitivement résilié après avoir réaffirmé en novembre « ne pas se distancier de ce qu’il a dit ou de ce qu’il soutient, aujourd’hui et jusqu’à son dernier souffle, pour l’humanité et les opprimés. »

🚨 German Labour Court rules that the termination of Anwar El Ghazi by FSV Mainz 05 was invalid.

He was suspended, then re-included in the squad but mentioned again that he does not regret showing support for Palestine and contract was terminated. pic.twitter.com/8q3ylfuvBA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024