Pronostic Fribourg Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig se ressaisit en battant Fribourg

Fribourg n’a pas abdiqué dans la course à l’Europe mais l’affaire semble se corser. Malgré la victoire contre Mgladbach lors de la dernière journée (0-3), les Allemands sont 8èmes à 5 points de la 6ème place détenue par Francfort, qualificative pour une compétition Européenne. Sortis brutalement par West Ham en C3 (5-1 en cumulé), ils n’ont plus que cela à jouer désormais. Mais cette rencontre s’annonce particulièrement compliquée, d’autant que la liste d’absences est toujours aussi longue. Les deux attaquants Sallai et Weisshaupt sont blessés, tout comme le milieu Kyereh et les défenseurs Ginter, Lienhart et Schimdt. En revanche le joueur clé Vincenzo Grifo (7 buts, 7 passes) sera bien présent, tout comme les attaquants Gregoritsch (6 buts, 3 passes) et Holer (7 buts, 2 passes).

En face, Leipzig a obtenu des résultats récents très satisfaisants, notamment un nul au Bernabeu contre le Réal (1-1) sans pouvoir se qualifier malheureusement, mais également des victoires faciles sur Bochum (1-4), Darmstadt (2-0) et Cologne (1-5). En revanche, le week-end dernier ce fut plus poussif contre Mayence (0-0), un score décevant qu’il va vite falloir effacer pour rester dans la course à la Ligue des Champions. Cela commence par une victoire à Fribourg, où la grande majorité de l’effectif va se déplacer car seul Poulsen sera absent. On retrouvera donc entre autres le crack Simons (9 buts, 11 passes TCC) ou encore le meilleur buteur de l’équipe Openda (23 buts, 4 passes TCC) qui pourrait encore une fois frapper pour rester sur le podium des meilleurs buteurs du championnat.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Pronostic Leipzig Fribourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga