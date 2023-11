Pronostic Leipzig Fribourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig relance la machine contre Fribourg

Le jeu proposé par Leipzig est très intéressant, mais les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions du club, qui devrait jouer le titre. Les hommes de Marco Rose ont déjà 8 points de retard sur le leader, mais sont quand même 5es au contact des places pour la Ligue des champions. Après deux succès contre Darmstadt (1-3) et Cologne (6-0), le RBL a perdu des points importants face à Mayence, la lanterne rouge de Bundesliga, lors de la dernière journée (2-0). En C1, c’est plus satisfaisant, puisqu’ils ont déjà obtenu leur qualification grâce à leur victoire face à l’Étoile rouge de Belgrade (1-2) cette semaine. Pour relancer la machine en championnat, l’essentiel de l’effectif sera là, à l’exception de l’international espagnol Dani Olmo pour encore quelques mois et le solide défenseur Orban. Dans cette équipe très attirante, on retrouve Xavi Simons (PSG, prêté pour la saison, 3 réalisations et 6 passes décisives en championnat, 2 buts et 1 passe en C1) ou encore Openda (ex-Lens, 8 buts cette saison en Bundesliga, 2 buts en C1), qui ont tous les deux marqué cette semaine à Belgrade.

Européen cette saison après une bonne saison 2022-2023, le SC Fribourg est moins impressionnant lors de ce nouvel exercice, seulement 8e avec déjà 6 points de retard sur la 5e place occupée par son adversaire du jour. Après ses défaites contre le leader Leverkusen (2-1) et en Coupe contre Padeborn (D2, 1-3), le SCF a bien failli perdre pour la troisième fois de suite contre Gladbach, mais a finalement égalisé in extremis (3-3). Mais la confiance est revenue jeudi à la suite de la large victoire contre Backa Topola (5-0). Cela se passe d’ailleurs plutôt bien en C3 pour les Allemands, qui sont leaders de leur groupe à égalité avec West Ham (9 points chacun en 4 journées). L’homme providentiel de cette équipe est l’attaquant italien Grifo (3 buts en Bundesliga cette saison), qui avait offert le point du nul contre Gladbach en marquant dans le temps additionnel. Leipzig a besoin de points pour continuer à se rapprocher de ses objectifs, et devrait en profiter à domicile contre cette équipe de Fribourg qui n’est pas convaincante cette saison. Openda est très en forme et s’éclate avec sa nouvelle équipe, avec déjà 8 buts en 10 journées de Bundesliga, et 2 buts en C1. Il pourrait de nouveau être décisif pour offrir la victoire aux siens.

