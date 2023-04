Leipzig et Nkunku dominent Hoffenheim, l’Union et Leverkusen dos à dos

Leipzig reste en vie dans la course à Ligue des champions en battant Hoffenheim (1-0) tandis que l'Union et Leverkusen n'ont pas réussi à se départager (0-0). Fribourg s'accroche à son rêve européen en dominant Cologne (0-1), Francfort concède le nul face à Augsbourg (1-1), alors que Stuttgart a pris un bol d'air en dominant Gladbach (2-1).

Sans Kolo Muani et Thuram c’est tout de suite moins spectaculaire.

Alors que la lutte pour le Meisterschale entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se joue dans un mouchoir de poche, le BvB ayant été incapable de battre Bochum vendredi, la 30e journée de Bundesliga ne restera pas dans les annales malgré la course à l’Europe.

Dans son antre de l’An der Alten Försterei, l’Union n’est pas parvenu à revenir à la hauteur du Bayern Munich suite à son nul face à Leverkusen ce samedi après-midi (0-0). Privés de ballon durant une bonne partie du premier acte par les hommes de Xavi Alonso, les Eisernen n’ont pas réussi à inquiéter Lukáš Hrádecký. Au retour des vestiaires, Aïssa Laïdouni aurait pu permettre à l’Union de prendre les devants mais sa frappe a frôlé le montant adverse (47e). Pourtant alléchant sur le papier, ce match a été assez décevant dans le contenu. Ultime frison en fin de match quand Mitchel Bakker a cru offrir la victoire à Berlin d’un coup de casque mais Frederik Rønnow, le portier adverse, n’a pas tremblé. Premier match nul et vierge entre les deux formations. Après son revers face à Leverkusen le week-end dernier, Leipzig s’est relancé dans la course à la Ligue des champions en surclassant Hoffenheim à la Redbull Arena (1-0). Après avoir buté sur le bloc adverse durant la première partie du premier acte, les Roten Bullen ont pu compter sur Christopher Nkunku pour débloquer la situation. Après une relance catastrophique d’un défenseur d’Hoffenheim, l’international français a combiné avec Emil Forsberg avant de crucifier Oliver Baumann d’un tir du pied droit (1-0). Son 13e but de la saison en championnat. De son côté, Cologne n’a pas fait le poids face à Fribourg, qui s’accroche à son rêve de jouer la Ligue des champions (0-1). En l’absence de Marcus Thuram, les hommes de Christian Streich s’en sont remis à Ritsu Doan pour ouvrir le score : sur un corner dévié par la tête de Lucas Hollër, l’international japonais a plongé pour propulser d’un coup de casque le cuir dans les filets (0-1). Le score n’évoluera pas. Un succès important puisque Fribourg, quatrième, reste à égalité de point avec l’Union, troisième.

Dans la course pour le maintien, Stuttgart a pris un bol d’air en battant M’Gladbach (2-1). Serhou Guirassy a d’abord mis les Schwaben sur de bons rails. Suite à un numéro d’Enzo Millot côté droit, Waldemar Anton a hérité du ballon dans la surface adverse avant de service l’ancien rennais qui a conclu l’action d’une magnifique talonnade (1-0). Si Julian Weigl a profité d’un penalty pour remettre les deux équipes à égalité (1-1), l’exclusion de Ko Itakura a offert sur un plateau le pénalty de la victoire au Français Tanguy Coulibaly, qui a délivré les Schwaben en prenant à contre-pied l’ex-gardien de Montpellier Jonas Omlin (2-1). En l’absence de Randal Kolo Muani, l’Eintracht Francfort a buté sur Augsbourg (1-1). Tout avait pourtant bien commencé pour les Aigles. Sur un centre d’Aurelio Buta côté droit peu avant la demi-heure de jeu, le milieu du FCA Elvis Rexhbeçaj a dévié le cuir dans ses propres filets (1-0). Mais lors de la deuxième mi-temps, Ermedin Demirović a permis à Augsbourg de relever la tête. Servi par un centre de Ruben Vargas, l’international bosniaque a réalisé une reprise de volée instinctive pour battre Kevin Trapp (1-1). Avec cinq points de retard sur le sixième Leverkusen, la Ligue Europa conférence s’éloigne de plus en plus pour les Aigles.

Comme toujours les anciens joueurs de Ligue 1 brillent outre-rhin.

Les résultats :

Union Berlin 0-0 Bayer Leverkusen

Leipzig 1-0 Hoffenheim

But : Nkunku (28e) pour les Roten Bullen

Cologne 0-1 Fribourg

But : Doan (54e) pour Breisgau

Eintracht Francfort 1-1 Augsbourg

Buts : CSC Rexhbeçaj (25e) pour les Aigles // Demirović (58e) pour le FCA

Stuttgart 2-1 Borussia M’Gladbach

Buts : Guirassy (22e) et Coulibaly (83e) pour les Schwaben // Weigl (78e) pour les Fohlen

Carton rouge : Ko Itakura (82e)

