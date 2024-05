Pronostic Bayer Leverkusen Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayer Leverkusen repart de plus belle face à Stuttgart

Encore un week-end de plus où l’Europe entière aura les yeux rivés sur le Bayer Lekerkusen, attendant le moindre faux pas de la formation de Xabi Alonso après ses 44 matchs sans connaître la défaite. Elle avait pourtant tremblé le week-end dernier sur la pelouse du BvB Dortmund (1-1), allant chercher une égalisation plus que tardive, afin de valider une série qu’aucun club du top 5 européen n’avait jamais réalisée. Au cours de la semaine dernière, les champions de Bundesliga étaient déjà menés au score à l’occasion du 1/4 de finale retour disputé en terre londonienne, avant de voir Jeremie Frimpong anéantir les espoirs de West Ham (1-1), envoyant lui et ses coéquipiers en une demi-finale style remake, puisqu’ils retrouveront l’AS Rome, contre qui ils avaient pris la porte au même stade l’année dernière en C3. Mais jusqu’où ira donc la bande de Wirtz, qui, malgré ces quelques frayeurs, est encore en lice vers un potentiel triplé Coupe d’Allemagne, Ligue Europa et championnat ?

À l’image des récentes confrontations de Leverkusen, c’est encore un gros morceau qui croise le chemin des Invincibles en cette fin de saison. En effet, le VFB Stuttgart peut fièrement arborer sa 3e place amplement méritée, avec 4 points d’avance sur Leipzig, et 6 sur le Borussia Dortmund. Alors qu’elle semblait sur une pente glissante depuis sa remontée en 2020, terminant 9e, 15e, puis 16e de Bundesliga, la formation du VFB a profité d’un recrutement estival intelligent pour mettre en place un collectif parfaitement huilé sous les ordres de Sebastian Hoeness. Place à une dernière ligne droite, qui pourrait être moins tranquille que prévu, à l’image de la défaite sur le terrain du Werder le week-end dernier (2-1), qui, on l’espère, ne ruinera pas la confiance des coéquipiers de Guirassy (25 buts en Bundesliga). Ce devrait être tout de même trop juste pour annihiler la folle série de Leverkusen ce samedi, face à une formation qui avait déjà eu raison de Stuttgart lors des 1/4 de finale de Coupe d’Allemagne (3-2).

