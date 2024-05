Pronostic AS Roma Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma et la Juventus se neutralisent ?

L’affiche de cette 35e journée de Serie A nous amène dimanche dans la capitale italienne avec un duel entre la Roma et la Juventus. La Louve a deux objectifs dans cette fin de saison, le premier est de finir dans le Top 5 pour disputer la Ligue des Champions et le second de remporter l’Europa League. Sur la scène nationale, les hommes de De Rossi sont actuellement en 5e position avec 2 points de plus que l’Atalanta Bergame. Toutefois, les Giallorossi comptent un match de plus. Sous pression, les Romains ne peuvent pas se permettre de faux-pas. La Roma n’est pas épargnée par le calendrier puisqu’après sa défaite face à Bologne (1-3), elle a seulement obtenu le nul à Naples (2-2). Ce dimanche, les coéquipiers de Dybala font face à un gros morceau avec la réception de la Juventus. Battu en demi-finale aller de l’EL par le Bayer Leverkusen (0-2), De Rossi devrait aligner une équipe compétitive face à la Vieille Dame avec la probable titularisation de Tammy Abraham, de retour d’une longue blessure. Malgré ses récents problèmes physiques, c’est Lukaku qui a démarré jeudi, et Abraham, buteur face au Napoli, pourrait logiquement avoir plus de temps de jeu.

En face, la Juventus finit difficilement cet exercice. En effet, les Bianconeri ont seulement remporté 1 match lors des 8 dernières journées disputées. Toujours 3e, la Vieille Dame devrait selon toute logique décrocher une place en Ligue des Champions mais a besoin de quelques points supplémentaires pour en être certain. En Serie A, les Turinois restent sur 3 matchs nuls dont le dernier en date contre le Milan AC (0-0). Dans cette dernière ligne droite, la bande à Allegri veut assurer sa place dans le Top 5 et vise aussi une victoire en Coppa Italia face à l’Atalanta Bergame Dans cette affiche, la Roma usée par sa joute européenne et une Juventus pas au mieux (3 nuls consécutifs) pourraient se quitter dos à dos.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

