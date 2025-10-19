S’abonner au mag
  • LaLiga 2
  • Real Saragosse

Paul Akouokou casse l’écran de la VAR et se fait expulser

Paul Akouokou casse l’écran de la VAR et se fait expulser

L’action du week-end.

Lors d’une rencontre de LaLiga 2 entre le Real Saragosse et Cultural Leones, largement remportée par les visiteurs samedi (0-5), Paul Akouokou, prêté par l’Olympique lyonnais, a réussi à se faire expulser pour un motif aussi rare que fou. Énervé par la déroute des siens, l’international ivoirien a passé ses nerfs sur l’écran de la VAR, qu’il a brisé avec un coup de poing à la fin du premier acte.

« J’ai perdu le contrôle  »

Après la rencontre, Akouokou est revenu sur ce coup de sang. Visiblement, le milieu défensif semble regretter : « Je sais que j’ai déçu beaucoup de gens hier. Ce geste n’était pas nécessaire. J’ai voulu tout donner mais j’ai perdu le contrôle en frappant la VAR. » Titularisé seulement deux fois à Lyon, le joueur prêté n’arrange pas son cas puisqu’il avait déjà été expulsé face à Cordoue lors du dernier match.

Jamais deux sans trois.

