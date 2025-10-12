Gabi déjà dehors

Une première aventure très courte, de vingt petits matchs.

Pour ses débuts en tant qu’entraîneur, Gabi aurait pu espérer mieux : à la tête du Real Saragosse depuis mars 2025, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a déjà écourté sa mission puisque le club espagnol a officiellement annoncé le départ du technicien.

Âgé de 42 ans, l’ex-milieu de terrain a réussi à maintenir son équipe en deuxième division lors de la saison écoulée. Mais ses hommes, qui ont d’ailleurs perdu à Almeria ce samedi, ne sont pas au mieux actuellement : lanternes rouges du classement, les Blanquillos n’ont remporté qu’une seule rencontre en neuf journées (contre cinq défaites).

Chouette, un banc libre pour Laurent Blanc !

Gaëtan Poussin égalise à la dernière minute... alors qu’il est gardien !