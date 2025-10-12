S’abonner au mag
  • Espagne
  • Saragosse

Gabi déjà dehors

FC
Gabi déjà dehors

Une première aventure très courte, de vingt petits matchs.

Pour ses débuts en tant qu’entraîneur, Gabi aurait pu espérer mieux : à la tête du Real Saragosse depuis mars 2025, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a déjà écourté sa mission puisque le club espagnol a officiellement annoncé le départ du technicien.

Tweet

Âgé de 42 ans, l’ex-milieu de terrain a réussi à maintenir son équipe en deuxième division lors de la saison écoulée. Mais ses hommes, qui ont d’ailleurs perdu à Almeria ce samedi, ne sont pas au mieux actuellement : lanternes rouges du classement, les Blanquillos n’ont remporté qu’une seule rencontre en neuf journées (contre cinq défaites).

Chouette, un banc libre pour Laurent Blanc !

Gaëtan Poussin égalise à la dernière minute... alors qu’il est gardien !

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
142
36

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!