Le Real Saragosse, un club historique en grand danger

Encore un club légendaire qui s’effondre.

Défait ce dimanche à domicile face au Deportivo La Corogne (2-0), le club du Real Saragosse continue de s’enfoncer en Liga 2, la deuxième division espagnole. Actuellement dernier du championnat, avec une seule victoire en 12 rencontres (face à l’avant-dernier Mirandes), le club du sanguin Paul Akouokou connaît déjà son troisième coach de la saison, à égalité avec Nottingham Forest.

La presse locale sort la sulfateuse

Après le départ de la légende de l’Atlético de Madrid Gabi, Saragosse a misé sur Emilio Larraz, qui a été limogé après une petite semaine. Le coach actuel Ruben Selles ne fait pas beaucoup mieux, malgré une victoire en Coupe du Roi face à l’UD Mutilvera (3-1).

Jamais descendu en dessous de la deuxième division depuis 1949, le club espagnol peut être considéré comme mythique en Espagne, notamment grâce à ses six Coupes du Roi (seuls cinq clubs font mieux), et ses joueurs légendaires comme Cafu, Diego Milito, Gerard Piqué ou David Villa.

Le journal aragonais Heraldo résume bien la situation actuelle : « Le Real Saragosse est dans un état de cadavre, son niveau footballistique est un niveau de régional. C’est un calvaire. »

Ils pourront toujours intégrer la Kings League.

