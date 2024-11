Gérard Piqué développe son projet Kings League

Le football de demain est nul.

Souhaitant profiter de la dynamique enclenchée par sa Kings League – vous savez, la compétition de football à sept diffusée sur Twitch – Gérard Piqué a poussé l’idée encore plus loin. En effet, une Coupe du monde sous ce même format (nommée Kings World Cup Nations) a été confirmée ce mardi. Le déroulé est simple : seize pays s’affronteront du 1er au 12 janvier 2025 en Italie, dont la finale programmée au Juventus Stadium de Turin.

Zlatan Ibrahimović, Claudio Marchisio, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini ou encore Luca Toni ont été choisis comme ambassadeurs. De plus, Ibrahimović et Marchisio ont été désignés directeurs du championnat italien de Kings League nouvellement créé. La France disposera elle aussi de son championnat, à partir de 2025 (sans date précisée). Pour rappel, en mai dernier, un tournoi international de Kings League intitulé Kings World Cup avait été disputé au Mexique, impliquant 32 clubs, dont le Français, Foot2Rue, dirigé par le streamer AmineMaTue et guidé, notamment, par Samir Nasri et Jérémy Menez.

Du sport interdit aux plus de 25 ans.

