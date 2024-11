Revivez Italie-France (1-3)

Bon, alors les compos : pas beaucoup de changement avec ce qui se fait de bien côté italie, avec seulement Vicario qui remplace Donnarumma dans les buts et Locatelli en sentinelle à la place de Rovella par rapport à la Belgique. Côté Bleus, en revanche, ça bouge : Nkunku et Thuram sont titulaires devant, Manu Koné et Mattéo Guendouzi également au milieu et Ibrahima Konaté est le capitaine du soir !





Italie : Vicario - Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni - Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco - Barella (c) - Retegui.

France : Maignan - Koundé, Konaté (c), Saliba, Digne - Guendouzi, Koné, Rabiot - Kolo Muani, Thuram, Nkunku.