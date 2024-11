« Une ou deux années pour monter en Ligue 2, une ou deux années pour monter en Ligue 1 et après, il nous reste trois années pour arriver en Ligue des champions. Il y a d’autres clubs qui l’ont réussi, alors pourquoi pas nous ? » Souvenez-vous : le 20 novembre 2024 dans Le Quotidien du sport, Iwan Postel, tout frais président du FC Rouen, faisait des plans sur la comète quelques mois après le rachat du club par l’homme d’affaires turc Tarkan Ser. Aujourd’hui, on peut dire que ce dernier a réussi son coup, et ce n’est pas pour rien qu’il vient d’être décoré de la Légion d’honneur par le président de la République, Lucas Adrien Hauchard dit Squeezie, pour tout ce qu’il a apporté au sport français.

En neuf ans, Ser a fait du FCR le plus grand club de l’Hexagone, n’en déplaise au Stade Malherbe de Kylian Mbappé (qui a mis fin à sa carrière pour se consacrer à ses business) ou au Paris FC de Bernard Arnault, respectivement deuxième et troisième de la Ligue 1 O’Tacos™ cette saison, derrière le champion normand. En plus d’un quatrième titre, Rouen s’est offert un record absolu en bouclant son exercice avec 102 points au compteur, effaçant les 96 unités du PSG – aujourd’hui tombé en Ligue 2 après le départ de Qatar Sports Investments – en 2015-2016.

Elon Musk, Elyaz Zidane et Keen’V

Tout est allé très vite : une accession en Ligue 2 en 2027, la montée immédiate dans l’élite, le premier championnat remporté et la découverte de la C1 en 2031, puis la finale atteinte cette saison, avec un choc au sommet face au Real Madrid de Luka Modrić (48 ans), Carlo Ancelotti (rappelé en février après les mauvais résultats d’Éric Roy à la tête de la Casa Blanca) et la relève Elyaz Zidane (revenu dans son club formateur en 2031), ce samedi à Lusail. Pour en arriver là, dans la nouvelle formule de la Ligue des champions à 198 équipes, il a fallu écarter Newcastle en 32es, le Como 1907 en seizièmes, Greuther Fürth en huitièmes, Kasımpaşa en quarts, et Luton Town – récemment acquis par Elon Musk – en demies, avec un match retour épique (but en or à la 203e minute) dans un stade Jeanne-d’Arc comble de 55 000 âmes. Un parcours fou qui rappelle notamment d’autres épopées de clubs français au XXIe siècle, comme celles de l’OL (qui végète toujours en National 3), de l’AS Monaco (qui a quitté la Ligue 1 pour créer le championnat de la principauté avec le FC Monte-Carlo et l’Étoile du Rocher), des Girondins (qui viennent de remonter en L2) ou encore du Stade brestois, figure de proue du football breton depuis sa demi-finale de C1 perdue face à Aston Villa en 2024.

Emmenés par Dante (recruté en provenance de Nice l’été dernier et encore au top de sa forme malgré ses 49 ans), Rayan Cherki (Ballon d’or 2029) et Viktor Gyökeres (qui surfe encore sur son Mondial 2030 remporté avec la Suède grâce à un but en finale contre la Belgique), dirigé par Pep Guardiola (qui a accepté le projet rouennais il y a deux ans après la rétrogradation administrative de Manchester City), les Diables rouges auront leur carte à jouer face au champion en titre, sacré pour la 19e fois il y a un an et qui court désormais après sa vigésima. D’autant plus que du beau monde sera présent pour soutenir les Normands au Qatar : François Hollande, conseiller officieux du président Postel, David Trezeguet, ambassadeur du club, mais aussi les artistes Petit Biscuit, Rilès et Keen’V, autres locaux qui sont devenus les fiertés de la ville depuis le disque de titane (cinq millions d’équivalents ventes) décroché avec leur album commun, « 76 à l’aise ». À l’aise comme Vincent Labrune, réélu pour un quatrième mandat à la tête de la LFP il y a deux ans, qui sera également de la partie. En cas de succès, le FCR deviendrait le seul club français au palmarès de la coupe aux grandes oreilles, l’UEFA ayant finalement décidé de retirer à Marseille son titre de 1993. Un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître.

