Vinícius Júnior poursuit sa lutte contre le racisme via un documentaire Netflix

Netflix l’a annoncé sur les réseaux sociaux, ce mardi. Dans les mois à venir, la plateforme sortira un documentaire sur Vinícius Júnior. Si celui-ci devait initialement retracer le parcours du gamin à qui le Ballon d’or 2024 était promis, petit souci, Rodri est passé par là. Pas très grave, l’ailier du Real Madrid a d’autres combats, à commencer par celui contre le racisme, dont il a encore parlé en conférence de presse, lundi, avant le match du Brésil face au Salvador. Comme pour affirmer sa volonté de poursuivre ce combat de société dont il est devenu l’un des emblèmes.

Vous n’êtes pas prêts. Le documentaire VINI JR. En 2025. pic.twitter.com/3XyM6IV65k — Netflix France (@NetflixFR) November 19, 2024

« Je connais mon importance, mais je dis toujours que c’est une lutte pour tout le monde, parce que je ne peux pas, à moi seul, lutter contre tout ce que vivent les Noirs, a déclaré Vinícius Júnior, régulièrement victime de comportements racistes ces derniers mois dans les stades. Mais je connais mon statut, la force que j’ai, le poids de ma parole, et je sais que je peux parler pour tous ceux qui ont peur. Je crois qu’il faut parler au nom de ces personnes. Je suis donc très heureux de pouvoir aider et rester fort dans ce combat, avec tous les joueurs et toutes les personnes qui ont pu nous aider. »

Poursuivre sur cette voie

Et de poursuivre : « Au cours des derniers mois, nous avons déjà réussi à mettre trois ou quatre personnes en prison et à leur faire payer le crime qu’elles ont commis, s’est félicité le Madrilène. Nous pouvons rapidement réduire le nombre de gens racistes, car une personne raciste aura peur de le dire lorsqu’il y a des caméras et ça dissuadera également d’autres personnes. Nous sommes sur la bonne voie. Je joue en Espagne, où j’ai beaucoup souffert et où je souffre encore parfois, mais c’est de moins en moins le cas, avec l’aide de tous les clubs et de toutes les personnes qui font de leur mieux pour lutter contre le racisme. »

Un que Samuel Eto’o ne pourra pas traiter de « petit nègre de maison ».

