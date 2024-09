Samuel Eto’o suspendu six mois par la FIFA

Rien ne va plus pour Samuel Eto’o.

Alors qu’il traversait déjà une période difficile puisqu’il est en conflit ouvert avec Marc Brys, le sélectionneur camerounais, Eto’o a appris une bien mauvaise nouvelle ce lundi : il fait l’objet « d’une interdiction d’assister aux matchs des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de six mois, pour avoir enfreint les articles 13 (Comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 14 (Incorrection de joueurs et officiels) du Code disciplinaire de la FIFA. »

La sanction est logiquement tombée via l’instance elle-même, qui précise dans un communiqué : « La sanction imposée est liée au huitième de finale de la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA qui a opposé le Brésil au Cameroun à Bogota, le 11 septembre 2024. L’interdiction prononcée à l’encontre de M. Eto’o l’empêchera d’assister aux matchs de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de la FECAFOOT, dans toutes les catégories ou groupes d’âge. La décision a été notifiée à M. Eto’o aujourd’hui, date à laquelle l’interdiction est entrée en vigueur. » Mais qu’a bien pu faire l’ancien joueur de l’Inter pour prendre six mois de suspension ? Il lui serait reproché d’avoir mis la pression à des arbitres lors du fameux match en question entre le Cameroun et le Brésil au Mondial U20 féminin, où il avait notamment contesté un penalty accordé aux jeunes Brésiliennes.

Une histoire rocambolesque de plus dans un palmarès déjà bien rempli.

