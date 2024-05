L’embrouille lunaire entre Samuel Eto’o et l’ex-sélectionneur du Cameroun

Décidément, ces deux-là ne passeront pas leurs vacances ensemble.

Moins d’une semaine après le limogeage de Marc Brys comme sélectionneur du Cameroun, une vidéo d’une altercation entre le Belge et Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise, a été publiée sur les réseaux sociaux ce mardi quelques minutes après une réunion qui avait lieu au siège de la FECAFOOT. Après s’en être pris à Cyrille Tollo, conseiller technique au ministère des Sports, l’ancien attaquant de Barcelone a explosé de rage face à Marc Brys, qui n’a pas non plus hésité à lui répondre par quelques piques.

« Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Vous, vous ne décidez pas ! s’est écrié Samuel Eto’o. Parce que ce que vous faites Monsieur le sélectionneur, c’est moi qui l’assume, ce n’est pas vous. Vous ne me parlez pas comme ça Monsieur le sélectionneur. N’oubliez pas, en tant que footballeur, vous, vous ne pouvez pas jamais me parler. Donc maintenant je suis le président, vous ne me parlez pas comme ça ! Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel ! Il est temps d’arrêter ce bordel ! Mais c’est pas possible, vous pensez que vous êtes dans quel pays ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique ? Alors comment vous pouvez faire ça au Cameroun ? J’ai été entraîneur ! Et j’ai été un très grand joueur ! »

🎥 L’échange entre Samuel Eto’o, président de la FECAFOOT et Marc Brys, sélectionneur des Lions indomptables. 😰🇨🇲 « Bienvenue chez vous ! » En marge de cette rencontre, vive altercation entre Eto’o et Cyrille Tollo, conseiller au MINSEP. pic.twitter.com/NOhrMjpd0o — AllezLesLions (@AllezLesLions) May 28, 2024

Marc Brys lui a-t-il d’abord rappelé qu’il n’a pas été un bon entraîneur ?

