Rodri fait les yeux doux au Real Madrid

Un appel du pied.

En tournée promo à la suite de son Ballon d’or, Rodri a fait une révélation croustillante dans l’émission El Larguero de la Cadena SER. Questionné sur le Real Madrid, le milieu défensif de Manchester City n’a pas fermé la porte au club madrilène : « Évidemment, quand le Real Madrid vous appelle, le meilleur club de l’histoire et le plus titré, avec ce que cela signifie, c’est un honneur. Il faut toujours y prêter attention. Cela va sans dire. »

🔮✨ Rodri Hernández, sobre una hipotética llamada del @RealMadrid… 🤍 💛💥 "Evidentemente, cuando te llama el Real Madrid, el mejor club de la historia y el más laureado, es un honor. Siempre hay que prestar atención"#ElLarguero pic.twitter.com/XrQX0nVOyv — El Larguero (@ellarguero) November 22, 2024

Sous contrat jusqu’en juin 2027

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2027, l’international espagnol de 28 ans a aussi profité de ces fenêtres médiatiques pour encenser son actuel entraîneur, Pep Guardiola, qui a de son côté officiellement prolongé pour deux saisons supplémentaires son aventure chez les Skyblues en déclarant que le Catalan lui avait « permis d’atteindre un niveau supérieur ». Pour entretenir le flou autour de son avenir, le Ballon d’or 2024 a ensuite lâché ces mots : « Cela pourrait être une possibilité de terminer ma carrière en Angleterre. Je me sens très bien là-bas, j’adore le football anglais, et Manchester City est un club fantastique. Mais l’Espagne est mon pays, et je continue à tout suivre, la Liga, les clubs. »

On n’est pas plus avancé finalement.

Ce mec qui pense que Mbappé méritait le Ballon d’or