À l’occasion du choc entre l’Inter et la Juve ce dimanche soir, David Trezeguet a accordé un entretien à la Gazzetta, où il a notamment donné son avis sur les favoris en Serie A cette saison. « L’Inter est toujours l’équipe la plus forte et la plus complète, mais le Napoli d’Antonio Conte se battra jusqu’au bout. On voit déjà sa patte dans le jeu. La Juve a réalisé une entame intéressante avec Thiago Motta, elle devra rester dans le sillage du Napoli et de l’Inter. Puis je vois Milan derrière ces trois-là », a avoué l’ancien buteur français.

Trezegol pas tendre avec Vlahović, beaucoup plus avec la famille Thuram

Interrogé sur le cas clivant de Dušan Vlahović, Trezeguet n’a pas fait dans la demi-mesure : « C’est un attaquant avec des qualités importantes, mais il doit être plus déterminant, à l’image de ce que fait Lautaro à l’Inter. Motta compte beaucoup sur Dušan et il doit devenir encore plus décisif et protagoniste. On peut faire beaucoup de discours, mais l’histoire de la Juve est claire : on demande à l’attaquant de marquer des buts et les attaquants sont jugés sur leurs statistiques. C’était comme ça pour moi et maintenant, c’est comme ça pour Vlahović. Il bouge bien, il a marqué sept buts et il a la qualité pour en marquer 30, mais cela dépendra aussi de la Juve. »

Trezegol a en revanche gardé quelques compliments pour la famille Thuram, dont les deux fils se retrouveront sur le pré ce dimanche. « Je vois chez les fils de Lilian la marque de la famille Thuram : le professionnalisme, la continuité, le désir de s’améliorer et de gagner. Marcus est en train de monter d’un niveau. Quand Lautaro ne marque pas, il marque, ce n’est pas rien. […] Marcus a déjà gagné le Scudetto avec l’Inter et Khephren peut devenir la révélation de la Juve avec Kalulu. »

Premier affrontement ce soir à 18 heures.

