Inter-Juve : Pour les Thuram, c’est une affaire de famille

Prévu à 18h du côté de San Siro, le derby d’Italie entre l’Inter et la Juve devrait réunir sur le pré Marcus et Khephren Thuram. L’un fait le bonheur des Nerazzurri depuis plus d’un an maintenant, l’autre se fait tout doucement une place au soleil dans le onze de Thiago Motta. L’enjeu ? Un premier tournant dans la lutte pour le Scudetto.

29 janvier 2019, stade de Roudourou. Généralement, à cette période de l’année, on se caille les miches à Guingamp. Cette soirée-là n’y fait pas exception, et pourtant, il y a de l’enjeu : c’est une demi-finale de Coupe de la Ligue qui s’apprête à se dérouler sous les yeux des fans bretons entre leur équipe, lanterne rouge de Ligue 1, et l’AS Monaco, dix-neuvième au classement. Au bout d’un quart d’heure de jeu à peine, les Monégasques sont réduits à dix pour un tacle insensé de William Vainqueur sur l’ailier gauche guingampais, un certain Marcus Thuram. Pour le fils aîné de Lilian, cette rencontre riche en émotions le sera de bout en bout : menée 2-0 à la surprise générale, son équipe va revenir au score et même égaliser grâce à une sublime frappe du gauche à l’entrée de la surface de Marcus, qui dans la foulée, loupera un premier penalty de la gagne lors d’une séance interminable où le Guingamp de Jocelyn Gourvennec décrochera finalement son ticket pour le Stade de France. Un finish homérique.

C’est tout ? Non, car peu avant la fin du temps additionnel, un Thuram en a croisé un autre : Khephren Thuram, son petit frère de quatre ans son cadet, avait remplacé Gelson Martins à dix minutes du terme dans les rangs monégasques. Cinq ans après ce premier duel fratricide remporté par l’aîné, c’est lors d’un derby d’Italie entre l’Inter et la Juve, devant 85 000 personnes à San Siro, que les deux frères Thuram vont recroiser le fer. L’illustration d’une progression exponentielle pour les Thuram Brothers, internationaux et tous deux déterminants dans leurs écuries européennes respectives. Le premier épisode transalpin, peut-être, d’une longue série de face-à-face dans un championnat qui raffole de ces histoires fraternelles.

Un premier tournant au quart du championnat

Pippo et Simone Inzaghi, Diego et Hugo Maradona, Franco et Beppe Baresi, Diego et Gabi Milito… La Serie A a toujours été l’hôte de rencontres interfamiliales qui ont fait le sel du calcio. Pour preuve : dès la fin des rencontres de Ligue des champions du milieu de semaine, où l’Inter a difficilement gagné chez les Young Boys et où la Juve s’est inclinée à domicile face à Stuttgart, les deux frères Thuram ont directement été lancés sur le derby du week-end. Khephren : «Je suis heureux et fier en tant que professionnel, c’est ce dont nous rêvions quand nous étions enfants. Il m’a déjà battu une fois en Coupe de la Ligue, Marcus avait gagné aux penaltys… C’est quelque chose de formidable, mais le plus important, c’est le jeu. » Le lendemain, c’était au tour de Marcus, unique buteur du match et auteur d’un début de saison canon (7 buts et 3 passes dé lors des huit premières journées de championnat) qui y allait de sa petite phrase : « Ce sera un beau match, toute la famille sera à San Siro. Qui est-ce que notre père Lilian va supporter ? Khephren et la Juve, c’est sûr. Papa a joué pour la Juve, c’est un fan de la Juventus. Pour moi, ce n’est pas un match à enjeu pour le Scudetto, on n’est encore qu’au début du championnat, c’est un match comme un autre qui vaut trois points. »

Ce sera un beau match, toute la famille sera à San Siro. Qui est-ce que notre père Lilian va supporter ? Khephren et la Juve, c’est sûr. Marcus Thuram

S’il a beau dire le contraire, cet Inter-Juve a d’ores et déjà son lot de premiers enseignements à délivrer. Déjà parce qu’il se joue au quart du championnat, aussi parce que l’Inter et la Juve sont sur le podium – respectivement 2e et 3e à un point l’un de l’autre – et puis enfin parce que l’Inter comme la Juve ont des choses à prouver. Battue dans le derby milanais et mise sous pression par la victoire du Napoli d’Antonio Conte ce samedi, l’équipe de Simone Inzaghi n’a déjà pas le choix pour éviter de laisser les Partenopei prendre un premier petit matelas de cinq points d’avance. Côte Juve, une réaction est attendue pour ce premier gros choc de la saison, consécutif à la première défaite toutes compétitions confondues de l’ère Thiago Motta sur le banc de la Vieille Dame. À ce propos, si Marcus Thuram devrait débuter côté Inter, il se pourrait que Khephren démarre sur le banc à la surprise générale. Lui qui avait pourtant impressionné Alessandro Costacurta, aujourd’hui consultant pour Sky, qui ne le pensait pas prêt si vite. Lui qui s’était pourtant installé dans le milieu bianconero, aussi bien dans le 4-2-3-1 que dans le 4-3-3 de Motta, démarrant titulaire la plupart des rencontres. Mais comme lors de Guingamp-Monaco, il pourrait entrer en cours de jeu. En décrochant cette fois la victoire au bout ?

