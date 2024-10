Stuttgart s’offre un succès de prestige face à la Juventus

Juventus 0-1 Stuttgart

But : Touré (90e+2) pour Stuttgart

Exclusion : Danilo (85e) pour la Juve

La Vieille Dame a replongé.

Plutôt séduisante depuis le début de saison, la Juve a retrouvé ses vieux démons ce mardi en s’inclinant à domicile au bout du temps additionnel contre Stuttgart (0-1). Plus valeureuse et surtout plus audacieuse, la formation de Sebastian Hoeness a complètement dominé les débats et anéanti celle de Thiago Motta, qui ressemblait étrangement à une équipe dirigée par Max Allegri. Après douze tirs à un pour les Allemands en première période, on pouvait s’attendre à un réveil des Turinois après la pause, mais il n’en a rien été : à la réception d’un long ballon au retour des vestiaires, Deniz Undav a fusillé Mattia Perin et trouvé les filets de la Juve, avant de voir son pion être annulé pour une faute de main au préalable (48e).

Enzo Millot maudit puis décisif

Les Allemands ont multiplié les tentatives face à une Juve toujours aussi apathique, et même réduite à dix à quelques minutes du terme après un deuxième jaune pour Danilo (85e). Dans la foulée, Enzo Millot a manqué un penalty, ou plutôt Perin l’a magnifiquement arrêté (86e), mais le Français s’est parfaitement rattrapé dans le temps additionnel en étant passeur décisif pour El Bilal Touré, buteur après avoir pris de vitesse toute la défense des Bianconeri (0-1, 90e+2).

Le football a gagné, ce soir.

Juventus (4-3-3) : Perin – Savona (Cambiaso, 55e), Kalulu, Danilo, Cabal – McKennie (Locatelli, 55e), Fagioli, Thuram (Rouhi, 90e) – Conceição (Weah, 55e), Vlahović (Adžić, 68e), Yıldız. Entraîneur : Thiago Motta.

Stuttgart (4-2-3-1) : Nübel – Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt (Chase, 90e+7) – Karazor, Stiller – Millot, Undav (Rieder, 74e), Leweling – Demirović (Touré, 62e). Entraîneur : Sebastian Hoeness.

