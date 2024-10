Pronostic Juventus Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La Juventus dans la continuité face à Stuttgart

Sanctionnée l’an passé par les instances européennes, la Juventus a retrouvé la Ligue des Champions cette saison. Pour son entrée en lice, la Vieille Dame a réalisé une très bonne prestation face au PSV Eindhoven (3-1). Ensuite, le club italien nous a offert un match complétement fou à Leipzig. Mené 2-1 et en infériorité numérique, les Bianconeri ont réussi à s’imposer grâce à Vlahovic et Conceicao. Les hommes de Motta ont signé un parcours parfait et veulent enchainer lors de la réception de Stuttgart. Arrivé cet été, Motta a imposé sa patte sur le jeu de son équipe qui se présente comme un potentiel candidat au titre en Serie A. Le week-end dernier, les Turinois ont fait le job dans le choc face à la Lazio (1-0) en se montrant toujours aussi solide. En effet, depuis l’entame de saison, la Vieille Dame a encaissé un seul but, face à Cagliari. Auteur d’un doublé à Leipzig, Vlahovic a également trouvé le chemin des filets à 5 reprises en Serie A.

De son côté, Stuttgart sort d’un exercice abouti en Bundesliga, conclu à la 2e position derrière le Bayer Leverkusen mais devant le Bayern ou Dortmund. Qualifié pour cette Ligue des champions, le VfB a livré une prestation intéressante au Santiago Bernabeu mais a été puni par l’efficacité des Merengue (3-1). Ensuite, les hommes de Sebastian Hoeness ont partagé les points à domicile avec le Sparta Prague (1-1), un résultat décevant. Avec un seul point, le club allemand doit rapidement se reprendre pour ne pas se retrouver dans une situation compliquée. En Bundesliga, les partenaires de l’excellent Enzo Millot se sont déplacés à Munich le week-end dernier. Après avoir contenu les assauts du Bayern en 1re période, le VfB a craqué en seconde période encaissant 4 buts. A la suite de ce revers 4-0, Stuttgart se retrouve dans le ventre mou à la 10e place, avec seulement 9 points. Ultra-solide dans cette entame de saison, la Juve devrait poursuivre sur son rythme en dominant une équipe de Stuttgart pas au mieux.

