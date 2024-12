La réaction lunaire de Waldemar Kita sur les recettes en Coupe de France

La honte ne tue pas.

Suite au tollé suscité par le refus de la direction nantaise de laisser la recette de sa victoire (13 000 euros) au club francilien de Drancy en Coupe de France, Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a tenu à répondre à son homologue Alain Melaye, qui pointait son manque de courtoisie : « Ni le président de Drancy, ni personne de son club ne s’est présenté à nous ni ne nous a accueillis ! Je trouve que c’est un manque de savoir-vivre. Et on nous a laissés à l’écart, seuls dans le stade. Je ne me plains pas, mais il faut être respectueux et poli. Ç’aurait été mieux qu’il nous accueille et nous explique certaines choses, ça se serait peut-être passé autrement. »

« Les clubs pros ne sont pas des vaches à lait »

Après avoir remis les pendules à l’heure, à sa manière, Kita est allé plus loin : « Ce n’est pas parce qu’on est pros qu’on n’a pas le droit à du respect, les clubs pros ne sont pas des vaches à lait […] Je ne suis même pas chargé des questions financières, il y a des gens au club responsables de ça et on me balance moi. Je sais que je suis la bête noire, mais il ne faut pas exagérer quand même. » Les Canaris sont coutumiers du fait puisqu’il ont déjà fait le coup à plusieurs clubs amateurs.

Il y a les gens classes, et les autres.

