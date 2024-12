Pronostic Stuttgart Union Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Stuttgart recolle à l’Europe face à l’Union Berlin

Cette rencontre entre Stuttgart et l’Union Berlin met aux prises les surprises de la Bundesliga des 2 dernières saisons. En effet, les Berlinois avaient fini à une inattendue 4e place il y a 2 saisons, tandis que le VfB a conclu le dernier exercice en 2e position derrière l’intouchable Bayer Leverkusen. Stuttgart doit cette année faire face à l’accumulation des rencontres avec des matchs tous les 3 jours. Cette fatigue se fait ressentir sur l’équipe entraînée par Sebastian Hoeness. En effet, le VfB est seulement en 9e position en championnat avec 3 points de retard sur le dernier strapontin européen, et possède 7 points d’avance sur le 1er relégable. Lors des 4 dernières journées, Stuttgart s’est seulement imposé face à Bochum, lanterne rouge du championnat. Le week-end dernier, les hommes de Sebastian Hoeness sont allés chercher un bon point au Werder Brême grâce à un doublé de Demirović. Avec la blessure d’Undav, le Bosniaque a beaucoup de poids offensif sur ses épaules. Ce vendredi, Stuttgart veut se replacer dans le haut de classement et préparer idéalement la venue des Young Boys de Berne en Ligue des champions.

De son côté, l’Union Berlin a assuré l’essentiel l’an passé, à savoir le maintien lors d’une saison de la confirmation qui a tourné au vinaigre. Plutôt bien rentré dans l’exercice actuel, le club berlinois n’avait perdu qu’une fois lors des 8 premières journées face au Borussia Mönchengladbach. Depuis, l’Union a connu des résultats nettement plus délicats avec une élimination en Coupe d’Allemagne par l’Arminia Bielefeld (D2), mais aussi des contre-performances en Bundesliga avec des revers face au Bayern, Wolfsbourg et le Bayer Leverkusen, pour des nuls contre l’Eintracht et Fribourg. Le calendrier des dernières semaines n’a pas aidé les hommes de Bo Svensson. Son équipe a glissé à la 11e place avec 6 points de plus que le 1er relégable. À domicile, Stuttgart devrait ainsi prendre le dessus sur l’Union Berlin et revenir dans le coup pour la course à l’Europe.

