Pronostic Stuttgart Union Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Stuttgart enchaîne face à l’Union Berlin

Comme Leverkusen, Stuttgart est la bonne surprise de la Bundesliga, puisqu’il se retrouve en 3e position du classement. Le VFB possède même 6 points d’avance sur son premier poursuivant, le Borussia Dortmund. Bien rentré dans sa saison, Stuttgart s’appuie sur cette dynamique pour décrocher des résultats. Battu lors de ses 2 premiers matchs disputés en 2024 par Gladbach et Bochum, le VFB a ensuite redressé la barre pour enchaîner 6 journées sans le moindre revers avec un très bon bilan de 5 victoires pour un nul contre Cologne. Le week-end dernier, les hommes de Sebastian Hoeness sont allés s’imposer sur la pelouse de Wolfsbourg (2-3) avec un doublé de Guirassy. L’ancien Rennais réalise une excellente saison et affiche 20 buts au compteur, ce qui en fait le deuxième meilleur réalisateur du championnat derrière l’incontournable Harry Kane. À ses côtés, on retrouve des éléments comme Millot, l’ancien Monégasque, ou Rouault passé par Toulouse.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’Union Berlin fut la belle sensation des dernières saisons en accrochant deux années de rang une place européenne. L’an dernier, la formation berlinoise est même parvenue à finir dans le top 4 et donc à disputer la Ligue des champions. L’Union a eu du mal à digérer l’enchaînement des rencontres tous les 3 jours et a connu un terrible passage. En effet, le club berlinois s’est retrouvé dans la zone de relégation et a dû licencier Urs Fischer. Pour remplacer le Suisse, les dirigeants ont misé sur le technicien croate Bjelica qui a permis à l’Union de se relancer. En effet, actuellement, le club berlinois occupe la 14e place du classement avec 8 points de plus que le premier relégable. Après avoir aligné 4 journées sans la moindre défaite, l’Union s’est inclinée le week-end dernier à domicile face au Borussia Dortmund. Ce vendredi, Stuttgart devrait confirmer ses excellentes dispositions en prenant le dessus sur l’Union Berlin.

► Le pari « Victoire Stuttgart » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Guirassy buteur » est coté à 1,86 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 272€ (372€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Stuttgart – Union Berlin :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Stuttgart Union Berlin détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Stuttgart Union Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Allemagne