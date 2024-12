Pronostic Juventus Cagliari : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d’Italie

La Juventus fait le taf face à Cagliari

Cet été, la Juventus a décidé de lancer un nouveau chapitre avec Thiago Motta à sa tête. L’ancien joueur du PSG sortait d’une expérience réussie avec Bologne qu’il avait amené en Ligue des Champions. Le passage chez les Bianconeri est une grande étape dans le parcours d’entraineur de Motta, qui doit désormais faire face à une pression bien plus importante. Dominée depuis plusieurs saisons par les équipes milanaises et le Napoli en Serie A, la Vieille Dame veut retrouver son lustre d’antant. Mais si l’équipe turinoise a cette particularité d’être toujours invaincue en championnat, les Turinois enchainent les matchs nuls. Pas moins de 10 en 16 journées, dont 4 lors des 4 dernières rencontres, et une triste 6e place au classement. Le week-end dernier, les partenaires de Thuram affrontaient la lanterne rouge Venise et furent tout proche de s’incliner sauver par un penalty de Vlahovic dans le temps additionnel (score final 2-2). En milieu de semaine dernière en revanche, les Bianconeri avaient réalisé une très bonne prestation pour prendre le dessus sur Man City (2-0) en C1. Vainqueur en titre de cette Coppa Italia, la Juve compte bien défendre son trophée.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Cagliari est une formation qui lutte pour son maintien. Actuellement, l’équipe sarde pointe à la 18e place avec 1 seul point de retard sur le 1er non relégable. Récemment, Cagliari avait connu un passage intéressant avec deux nuls contre le Milan et le Genoa pour un succès contre le Hellas Vérone. Depuis cette victoire, les Sardes ont été battus deux fois par deux équipes de haut de tableau, la Fiorentina (0-1) et surtout le leader du championnat, l’Atalanta Bergame (0-1). L’objectif du club est évidemment le maintien et la bande à Nicola pourrait lâcher ce 8e de finale de Coppa Italia. A domicile, la Juve devrait faire le taf et passer sans encombre ce stade des 8e de finale face à Cagliari dans un match que l’on attend davantage maîtrisé derrière pour l’une des meilleures défenses italiennes.

► Le pari « Victoire Juventus » est coté à 1,42 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 184€ (284€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,78 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 256€ (356€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Juventus – Cagliari

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Juventus – Cagliari sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Juventus – Cagliari avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en Bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Juventus Cagliari détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Juve rattrapée sur le gong par Cagliari