Pronostic Cagliari Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus continue sur sa lancée à Cagliari ?

Tout juste remontée en Serie A, notamment grâce au travail de Claudio Ranieri, la formation de Cagliairi a retrouvé les joies de la seconde moitié de tableau italienne, et de la course au maintien. Alors qu’ils semblaient bien partis pour un aller sans retour vers la Serie B, les Sardes ont finalement relevé la tête depuis le début du mois de mars, avec un bilan de 3 victoires, 2 nuls et une défaite, dont un succès de prestige face à l’Atalanta (2-1). Si sa 14e place à la J32 peut sembler suffisante pour rester dans l’élite, le travail est loin d’être terminé pour Cagliari, dans un wagon de queue extrêmement serré en cette fin de saison. Les Sardes pointent à 4 unités devant Frosinone, premier relégable, et joueront un match d’une importance capitale la semaine prochaine face à Lecce, 13e de Serie A.

De l’autre côté de la médiane, la Juve pensait jouer une fin d’exercice 2023-2024 tranquille, avant de voir son rythme de croisière quelque peu ralentir dès la fin du mois de janvier. En effet, sa seule victoire en 9 matchs de SA a permis à l’AC Milan de chiper la place de dauphin, ainsi que de voir l’AS Rome revenir au contact des Turinois. Heureusement pour eux, les Bianconeri se sont bien repris en faisant tomber la Fiorentina (1-0), puis en prenant une belle option sur la qualification en finale de Coupe d’Italie face à la Lazio (2-0) à la manche aller. Le week-end dernier, la Vieille Dame a concédé le nul dans le derby de Turin, face à une solide équipe du Torino (0-0). Privés de Ligue des champions la saison passée, les Nordistes veulent à tout prix consolider cette 3e place, avant de se diriger vers une fin de calendrier délicate, affrontant la Roma, l’AC Milan et Bologne dans le sprint final. N’ayant encaissé qu’un but lors de ses 5 derniers matchs TTC, la Juve pourrait encore une fois garder sa cage inviolée.

