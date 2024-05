Claudio Ranieri au bord des larmes : la séquence émotion de la semaine

Un hommage à la hauteur du bonhomme.

Il en aura vécu, des émotions, du haut de ses 72 printemps et de ses 38 ans de carrière sur les bancs européens, mais jeudi 23 mai, c’était différent. Cagliari jouait le dernier match à domicile de sa saison contre la FIorentina, l’occasion pour tout un public, les joueurs, les arbitres, de rendre hommage à l’entraîneur italien, futur retraité. Comme un signe du destin, c’est dans le club de Sardaigne qu’il finit, là où tout a (presque) commencé pour lui, avec, de 1988 à 1991, deux promotions de la Serie C à la Serie A, de quoi rester dans les mémoires.

Claudio Ranieri was visibly emotional after receiving a standing ovation from the crowd, players, and referee before the final match of his managerial career.

The Premier League winner is set to retire from football 🥹❤️️

