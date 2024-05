L'immense Claudio Ranieri annonce sa retraite

Ciao Mister.

Après plus de trois décennies à entraîner au plus haut niveau, Claudio Ranieri met un terme à sa carrière. Le coach de Cagliari dirigera son tout dernier match jeudi, contre la Fiorentina, un club qu’il a aussi dirigé (1993-1997). L’entraîneur de 72 ans s’en va par la grande porte puisqu’il a ramené Cagliari en Serie A en 2023 et qu’il a maintenu le club dans l’élite cette saison.

PER SEMPRE GRATI ❤️💙 pic.twitter.com/A5lc98GYIT — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) May 21, 2024

Ranieri a coaché en Italie, évidemment (Cagliari, Naples, Fiorentina, Juventus, Parme, Roma, Inter, Sampdoria), mais aussi en Espagne (Valence, Atlético), en Angleterre (Chelsea, Leicester, Fulham, Watford) et en France (Monaco, Nantes), sans oublier sa courte expérience comme sélectionneur de la Grèce. À son palmarès, le fabuleux titre de champion d’Angleterre conquis en 2016 avec les Foxes, une Coupe d’Italie avec la Fio, un titre de champion de France de Ligue 2 avec l’ASM, une Coupe du Roi, une Coupe Intertoto ou encore une Supercoupe d’Europe avec Valence.

La retraite sera bien méritée.