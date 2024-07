Le roi d’Angleterre avertit la sélection anglaise dans une drôle de lettre

Charles III n’avait pas encore soufflé ses 18 bougies lors du dernier (et seul) titre de l’Angleterre.

Au lendemain de la qualification des Three Lions pour la finale de l’Euro, le roi d’Angleterre a tenu à féliciter – avec une pointe d’humour – son équipe nationale, à un match désormais de remporter un deuxième trophée après la Coupe du monde 1966, et trois ans après la défaite aux tirs au but à domicile contre l’Italie. Dans sa lettre, dont le contenu a été dévoilé par la presse britannique, le monarque de 75 ans en a surtout profité pour demander aux hommes de Gareth Southgate d’épargner le cœur de leurs compatriotes, qui ont déjà bien souffert dans cet Euro à cause de (grâce à ?) Jude Bellingham ou encore Ollie Watkins. « Ma femme et moi, ainsi que toute notre famille, vous souhaitons nos plus chaleureuses félicitations pour avoir atteint la finale du championnat d’Europe et vous envoyons nos meilleurs vœux pour le match de dimanche, écrit le fils aîné de l’ancienne reine Élisabeth II. Si je peux me permettre, je vous encourage à assurer la victoire avant que vous n’ayez besoin d’un but merveilleux à la dernière minute ou d’une nouvelle séance de tirs au but, je suis sûr que le rythme cardiaque et la pression artérielle de toute la nation seront grandement soulagés ! Bonne chance à l’Angleterre. »

La rumeur dit que le roi Charles III laissera son trône à Gareth Southgate en cas de sacre.

