Gareth Southgate anobli par le roi Charles III

Maintenant, c’est Sir Gareth Southgate.

Le coach au gilet bien taillé et à l’accent d’Oxford Gareth Southgate vient de recevoir l’une des plus hautes distinctions du Royaume. En cette veille de Nouvel An, le Roi Charles III en personne lui a remis le titre d’officier de l’Ordre de l’Empire britannique, histoire de saluer son impact sur la scène footballistique nationale et ses services rendus au Royaume-Uni, selon la BBC.

Huit ans de service auprès de sa majesté

Après 8 ans et 100 matchs passés à rassembler tout un pays derrière son 4-3-3, Southgate ajoute une ligne de plus à son CV bien british : deux finales perdues, à l’Euro 2021 et 2024, et une demi-finale de Coupe du monde, mais surtout c’est une équipe enfin réconciliée avec ses supporters. La cérémonie s’est tenue à Buckingham Palace. Une récompense qui arrive dans le sillage de Harry Kane, honoré la semaine dernière pour son rôle de capitaine modèle et de buteur en série.

Sir Didier Deschamps, ça claque aussi, non ?

