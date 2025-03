Sol Campbell fait la promotion d’un coaching basé sur l’IA

Entre-t-on dans une nouvelle ère ?

Bien qu’à la retraite depuis 2012, l’ancien international anglais Sol Campbell n’a pas dit adieu au monde du football. Dans les colonnes du Sun, l’ex-défenseur de Tottenham, Arsenal et Portsmouth explique vouloir combiner coaching et intelligence artificielle.

Créer un coach virtuel

« J’essaie de développer quelque chose qui, à l’avenir, permettra à chacun d’avoir accès à un coaching de haut niveau, où qu’il se trouve dans le monde », affirme Campbell. Le jeune quinqua ans explique que ce logiciel n’est pas forcément destiné au Royaume-Uni, qui sait déjà se débrouiller en matière de foot, mais plutôt aux pays qui n’ont pas la chance de pouvoir attirer Pep Guardiola sur leurs bancs. « Ce logiciel est destiné à l’Inde, à l’Amérique, à l’Afrique et aux Caraïbes, qui ont besoin d’un encadrement sophistiqué », souligne l’ancien international anglais. Campbell n’oublie pas de mentionner que l’on « ne peut pas faire abstraction de l’homme. Il ne faut pas négliger l’œil humain et l’entraîneur expérimenté, le recruteur ou le préparateur physique ».

Sol sait de quoi il parle. Depuis qu’il a raccroché les crampons, le champion d’Angleterre 2004 a connu quelques expériences à la tête d’une équipe : Macclesfield Town entre 2018 et 2019, puis Southend United dans la foulée, où on ne peut pas vraiment affirmer qu’il y a brillé. Alors quoi de plus normal que de compenser ses lacunes par la technologie. En mars 2024, il a donc rejoint une entreprise suisse avec pour mission d’exploiter la puissance de l’intelligence artificielle pour aider les clubs à analyser les matchs et les performances des joueurs.

Attendez de voir avant de dire que c’est claqué au Sol.

