Ligue Europa : Tottenham s’impose, Porto et Rome surpris

Il ne fallait pas aller aux toilettes au risque de rater un but.

Pendant le premier multiplex de la soirée de Ligue Europa, les filets ont tremblé au moins une fois sur chaque pelouse. Et notamment sur celle de Bakou. Mené au bout d’une minute de jeu par Qarabağ une première fois, puis une seconde sur un contre-son-camp en première mi-temps, le FCSB n’a pas tergiversé, a égalisé rapidement par deux fois et a même fini par aller chercher la victoire (3-2). Même score entre Hoffenheim et Tottenham, à l’avantage des Spurs (2-3). Ils ont rapidement ouvert le score par un but exceptionnel de James Maddison, devenu passeur décisif sur le but de Son 20 minutes plus tard. Après la réduction du score par Stach, le Sud-Coréen s’est offert un doublé dans le dernier quart d’heure pour assurer la victoire des Anglais, alors que Hoffenheim avait cru relancer le suspense en revenant encore à un but à deux minutes du temps additionnel.

Avalanche de buts

À Malmö, cinq buts ont également été inscrits lors de la victoire 3-2 de Twente. Le club néerlandais a ouvert le score sur penalty par Sem Steijn avant de reprendre l’avantage, encore sur penalty, grâce à Ricky van Wolfswinkel à l’heure de jeu, deux minutes avant le but du 3-1 par Gustaf Lagerbielke. Après avoir encaissé le premier but par Dor Peretz, Bodø/Glimt a renversé la situation pour s’imposer à domicile 3-1 contre le Maccabi Tel Aviv, grâce à un doublé de Kasper Hogh, dont le second sur penalty, et un but d’Hakon Evjen. Le Viktoria Plzeň s’est tranquillement imposé 2-0 contre Anderlecht, tandis que le FC Porto s’est incliné 1-0 à domicile contre l’Olympiakos sur un but d’El-Kaabi, inscrit en fin de rencontre. À l’extérieur, l’AS Roma a imité le club portugais avec une défaite 1-0 sur la pelouse de l’AZ Alkmaar.

On souhaite autant de buts dans le deuxième multiplex.

Qarabağ 2-3 FCSB

Buts : Andrade (1re), Dawa Tchakonte (41e, CSC) // Sut (7e, 73e), Miculescu (45e+4)

Hoffenheim 2-3 Tottenham

Buts : Stach (68e), Mokwa (88e) // Maddison (3e), Son (22e, 76e)

Bodø/Glimt 3-1 Maccabi Tel Aviv

Buts : Hogh (39e, 65e SP), Evjen (62e) // Peretz (12e)

Malmö 2-3 Twente

Buts : Berg Johnsen (32e), Christiansen (79e) // Steijn (28e, SP), Van Wolfswinkel (61e, SP), Lagerbielke (64e)

Viktoria Plzeň 2-0 Anderlecht

Buts : Cerv (3e), Adu (45e)

FC Porto 0-1 Olympiakos

But : El-Kaabi (79e)

AZ Alkmaar 1-0 AS Rome

But : Parrott (79e)

Porto lourde son entraîneur