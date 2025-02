Mathys Tel n’empêche pas la défaite de Tottenham contre Aston Villa

Buts : Ramsey (1re) et Rogers (64e) pour les Villans // Tel (90e +1) pour les Spurs.

Il n’y a de la place que pour un seul Spurs sur cette terre. Cette saison, c’est au basket.

Mathys Tel peut se dire qu’il s’est fourré dans une sacrée galère. Pour sa première titularisation avec son nouveau club, le Frenchie de Tottenham n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe sur le terrain d’Aston Villa (0-2). En face, pour la première titularisation de Donyell Malen, la bande d’Unai Emery verra le cinquième tour de la Cup. Jacob Ramsey a d’abord sprinté dès la première minute pour mitrailler le pauvre Antonin Kinsky, pas irréprochable (1-0, 1re). Morgan Rogers, à l’affût de la passivité de la défense des Spurs, a doublé la mise et célébré son but comme son camarade d’âge Cole Palmer (2-0, 64e).

