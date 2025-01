Aston Villa s’offre un attaquant de Dortmund

Deal don(yell).

Après trois saisons et demie au Borussia Dortmund (132 matchs et 39 buts de 2021 à 2025), Donyell Malen a décidé de voir plus au nord en rejoignant Aston Villa. L’attaquant néerlandais, annoncé depuis quelques jours, signe ainsi officiellement à Birmingham pour une indemnité estimée à 25 millions d’euros. La durée du contrat, elle, n’a pas été précisée.

De quoi – peut-être – ouvrir la porte à un départ de Jhon Durán, scruté par le Paris Saint-Germain ces derniers mois. À 25 ans (26 le 19 janvier prochain), Malen s’apprête à découvrir son troisième championnat, après des débuts en Eredivisie avec le PSV et donc cette belle parenthèse allemande.

