Tottenham explose Aston Villa

Tottenham 4-1 Aston Villa

Buts : Johnson (49e), Solanke (75e, 79e), Maddison (90e+6) pour Tottenham // Rogers (32e) pour Villa

Festival pour les Spurs.

Au terme d’une somptueuse seconde période, les hommes d’Ange Postecoglou n’ont pas laissé la moindre miette à l’Aston Villa d’Unai Emery. Après avoir notamment sorti Son Heung-min et Rodrigo Bentancur avant l’heure de jeu, les Spurs ont déroulé alors que le score était à 1-1 : Dominic Solanke, au terme d’un magnifique mouvement collectif, a piqué son ballon parfaitement pour remettre Tottenham devant, avant de s’offrir un doublé quatre minutes plus tard à peine.

OH LE PIQUÉ DÉLICIEUX DE SOLANKE Quelle action collective des Spurs pour battre la défense de Villa #TOTAVL | #PremierLeague pic.twitter.com/vLvZu08q4w — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 3, 2024

En fin de rencontre, c’est un coup franc parfait de James Maddison qui n’a laissé aucune chance à Dibu Martinez et qui a peaufiné le large succès des Londoniens. Conséquence directe : Aston Villa est éjecté du top 5, tandis que Tottenham recolle et ne pointe plus qu’à deux longueurs de son adversaire du jour, en septième position.