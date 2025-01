Jürgen Klopp promet une grosse teuf à Majorque en cas de condamnation de Manchester City

Pas Allemand pour rien, celui-là.

Alors que son ex-rival Manchester City risque de perdre plusieurs titres de Premier League pour des infractions financières présumées, l’ancien coach de Liverpool Jürgen Klopp, n’a pas caché son enthousiasme à l’idée d’une telle issue… et proposé dans la foulée une grosse fête pour marquer le coup. « Je n’ai pas passé beaucoup de temps à Majorque parce que je suis toujours en train de voler d’un coin à l’autre. Mais si cela devait arriver, je dis à tous ceux qui voudraient venir : réservez un vol pour Majorque, je paierai la bière! Nous aurions notre propre défilé dans mon jardin », a-t-il promis lors de sa présentation en tant que responsable mondial du football du groupe Red Bull.

Pour rappel, City est accusé d’avoir enfreint 115 règles financières entre 2009 et 2018. Une commission indépendante doit statuer d’ici la fin de saison, avec des sanctions possibles allant d’une amende à une relégation, en passant par la révocation de titres. Les Citizens continuent de nier fermement les accusations.

I miss Klopp so much, his face when they said City and 115 🤣

