Des podiums au banc des accusés, Manchester City enfin face à son procès

Six ans après la révélation de premiers documents embarrassants, Manchester City se présente enfin devant la justice ce lundi. Le cannibale de la Premier League doit répondre à 115 chefs d’accusations devant une commission indépendante qui pourrait décider d’un retrait de points, ou carrément l’exclure du plus grand des championnats.

C’est un match de plus dans le calendrier infernal de Manchester City, et assurément l’un des plus importants de l’histoire du club. La concurrence regarde les Skyblues de travers depuis la révélation de 115 infractions potentielles aux règles financières de la Premier League. La bombe avait explosé en février 2023, déjà, mais les audiences devant la commission indépendante mandatée pour régler cette affaire sans précédent ne commencent que ce lundi. Il était temps, et cela pour tous les camps.

Avocats de force majeure

Le football anglais a besoin de réponses. L’ogre de la dernière décennie a-t-il construit son règne en franchissant la ligne rouge ? La formidable machine drivée par Pep Guardiola a-t-elle été en partie fondée sur du dopage financier ? Le quadruple champion d’Angleterre en titre, sacré 8 fois lors des 13 dernières saisons, doit répondre de 54 chefs d’accusation pour manquement à l’obligation de fournir des informations exactes, 14 chefs d’accusation pour non-fourniture d’informations exactes sur les paiements des joueurs et des managers, 7 chefs d’accusation pour violation des règles de profit et de durabilité de la PL, 5 chefs d’accusation pour manquement aux règlements de l’UEFA, etc. Vous en voulez encore ? Il faut ajouter 35 chefs d’accusation pour non-coopération avec les enquêtes de la Premier League. Tout ça pour le total modique de 115 infractions présumées sur la période 2009-2018.

𝗜𝗧'𝗦 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬!!! 🏆 The 115 Charges 👥 Independent Commission 🆚 @premierleague 📍 Unknown location 📆 Expected to run for 10 weeks ⚖️ Verdict expected early 2025 pic.twitter.com/19vuPJU3aT — City Xtra (@City_Xtra) September 15, 2024

« Ils se sont tous regardés dans les yeux, se sont serré la main et ont dit qu’ils respecteront ces règles. La Premier League doit donc les faire respecter. Quelle que soit la difficulté ou la frustration que cela crée, cela fait partie du maintien et de la protection de la compétition et de ses valeurs fondamentales », martelait le directeur de la PL, Richard Masters, à Sky Sports. Sous le feu brûlant des projecteurs, le club n’attend qu’une chose : pouvoir contre-attaquer. Pep Guardiola n’a évidemment pas coupé aux questions sur cet épineux dossier en conférence de presse. « Je suis heureux que cela commence lundi. Cela démarre bientôt et j’espère que cela se terminera bientôt, commentait l’entraîneur catalan vendredi. Nous ne sommes pas avocats, le panel indépendant décidera et nous accepterons la sentence. Je suis impatient de connaître la décision. » Nous aussi, puisque l’histoire remonte déjà à 2018, quand Der Spiegel publiait des documents mettant en cause les pratiques du club mancunien pour contourner le fair-play financier et les règles de la Premier League, poussant la ligue la plus puissante du monde à ouvrir une enquête.

Deux poids deux mesures ?

En cas de jugement défavorable, Manchester City s’expose à un retrait de points, voire à une exclusion du championnat et à la perte d’une partie de ses titres. Ce dont Lucas Leiva s’amusait en demandant s’il pouvait enfin se considérer comme champion d’Angleterre, en référence à la saison 2013-2014. Jürgen Klopp maintenait lui aussi la pression il y a quelques mois sur le ton de la plaisanterie en assurant qu’il reviendrait à Liverpool en cas de parade. « Je sais ce que les gens veulent, je sais ce qu’ils attendent. Je le sais parce que je le lis depuis de nombreuses années. Toutes les équipes de Premier League veulent que l’on soit sanctionnés, mais j’ai toujours dit que chacun est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée », répondait Guardiola, convaincu que City n’avait « rien fait de mal ».

Everton et Nottingham Forest ont subi un retrait de points la saison passée pour violation des règles de profit et de durabilité (8 pour les Toffees, 4 pour les Reds). Une sanction rapide et sévère qui a bien failli coûter une relégation aux deux clubs et qui a renforcé les accusations d’un « deux poids deux mesures ». Ne pas voir City sanctionné compte tenu de l’ampleur des accusations jetterait l’opprobre sur l’équité du championnat. L’épaisseur du dossier oblige à la patience : la procédure devrait durer une dizaine de semaines. La commission pourrait ainsi rendre son verdict en janvier 2025… ce qui ne conclurait pas l’affaire pour autant, compte tenu des possibilités de faire appel. « L’heure me regarde et je regarde l’heure », comme dirait Maître Hervé Renard.

