Jack Grealish doit 500 livres à Trent Alexander-Arnold

Soit approximativement dix minutes de salaire.

Si l’Angleterre ne s’est pas trop faite peur en Finlande ce dimanche (1-3), les Three Lions ont mis du temps avant de compter deux buts d’avance et de s’assurer une fin de match pépère. À un quart d’heure du terme, c’est finalement Trent Alexander-Arnold qui a scellé l’issue de la rencontre en envoyant un superbe coup franc dans la lucarne de Lukáš Hrádecký. Une frappe millimétrée qui a assuré trois points aux Anglais, mais qui lui a également fait gagner 500 livres, puisqu’il avait été défié par Jack Grealish avant de prendre ses responsabilités. « J’ai dit que s’il marquait ce but, je lui donnerais 500 livres sterling et il l’a simplement déposé dans la lucarne. Donc maintenant, je lui dois ça », a raconté le Citizen au micro de ITV après la partie.

Est-ce que ça compte comme un pari truqué ?

